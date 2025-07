Wechsel im Seniorenmanagement in Erpfting

Nach vier Jahren engagierter Arbeit verabschiedete sich Irene Bleicher in den wohlverdienten Ruhestand. Seit 2021 hatte sie das Seniorenmanagement in Erpfting maßgeblich aufgebaut und mit viel Herz, Empathie und Sachverstand geprägt. Unter ihrer Leitung wurde die Anlauf- und Koordinationsstelle für Seniorinnen und Senioren im Stadtteil Erpfting zu einem festen Bestandteil des sozialen Lebens, wie die Stadt in einer Pressemeldung mitteilt.

Mit großem Engagement und ausgeprägtem Organisationstalent initiierte Irene Bleicher zahlreiche Angebote und Projekte, die das Leben älterer Menschen bereicherten – vom wöchentlichen Bewegungstreff über Mittagstische mit bis zu 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bis hin zu Dorfspaziergängen, Filmnachmittagen, einem Digitaltreff und regelmäßigen Treffen für pflegende Angehörige. Auch generationenübergreifende Aktionen wie gemeinsames Christbaumschmücken mit Grundschulkindern oder das Vorlesen im Kindergarten wurden unter ihrer Leitung ins Leben gerufen. Besonders hervorzuheben ist zudem die Mitwirkung am Pilotprojekt „QuartierPflege“.

Die Alte Schule in Erpfting wurde zum lebendigen Treffpunkt

Erpfting verdanke Irene Bleicher - zusammen mit der Nachbarschaftshilfe „WIR in Erpfting“ - darüber hinaus ein verlässliches Netzwerk aus Besuchs- und Begleitdiensten, Fahrdiensten, Vermittlung haushaltsnaher Hilfen, heißt es in der Pressemeldung. In der Alten Schule sei mit viel ehrenamtlicher Unterstützung ein lebendiger Treffpunkt für Veranstaltungen und Beratung entstanden.

Bereits im Juli hat Christine Müller-Streicher die Leitung des Seniorenmanagements übernommen. Sie bringt Erfahrung in der Seniorenarbeit mit und möchte die Arbeit ihrer Vorgängerin fortführen und gleichzeitig neue Impulse setzen. Ziel bleibe es, die Angebote weiterhin bedarfsgerecht und generationengerecht weiterzuentwickeln.