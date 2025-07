Schon Shakespeare konnte Fantasy

Ein Sommernachtstraum – A Midsummer Night’s Dream – unzählige Male aufgeführt, gesehen, erlebt, und doch füllt der Klassiker von William Shakespeare die Theater zuverlässig immer aufs Neue. Im Landsberger Stadttheater war das TNT Theatre Britain, eine Gruppierung der American Drama Group Europe, mit dem Klassiker in Originalsprache zu Gast und präsentierte den Stoff in seiner komödiantisch-spielerischen Art, die an die ursprünglichen Wandertheater zu Shakespeares oder Molières Zeiten erinnert. Regie führten Paul Stebbings und Rachel Middle. Die Truppe schafft es stets, mit wenigen Mitteln starke Effekte zu erzielen. Sie braucht keine aufwendige Bühnenausstattung oder Requisite, denn alles wird auf kreative und amüsante Weise improvisiert. Das ist Shakespeare, wie er sein muss, deftig, voller Klamauk und Kapriolen, dabei aber dennoch tiefsinnig und philosophisch.

