Junge Menschen und die zwei Seiten der digitalen Welt

„Ihr könnt stolz auf das Erreichte sein, denn ihr seid die Sieger aus mehr als 3000 Teilnehmern“, gratulierte Albert Rösch, Vorstand der VR-Bank Landsberg-Ammersee, den Siegerinnen und Siegern des 56. Jugend-Malwettbewerbs. Aus 156 Klassen von 18 Schulen waren Darstellungen unter dem Motto „Echt digital“ abgegeben worden.

Um allen Altersklassen gerecht zu werden, wurde das Thema unterteilt. Die Klassen 1 bis 4 hatten die Aufgabenstellung, „Welche digitalen Geräte umgeben dich?“ Die Klassen 5 bis 9 wurden gefragt, „Wie real ist die digitale Welt für dich?“ Und die Klassen 10 bis 13, „Wie verändert die Digitalisierung unser Leben?“ Im Altstadtsaal, wo die Siegerbilder als Druck auf Leinwand hingen, begrüßte Rösch neben den Preisträgerinnen und Preisträgern, deren Familien, Kunsterzieher, Schulleiter, die Juroren und Politikvertreter aus Stadt und Landkreis sowie Künstlerinnen und Künstler des Landsberger Kunstvereins, die ein Auge auf die nächste Künstlergeneration haben und sie fördern. „Sie werden die Nachwuchskünstler ins Atelier einladen, um ihnen Tipps und Tricks für ihre zukünftigen Werke zu geben“, versprach Rösch.

Zwei Schülerinnen aus Landsberg sind auch bundesweit erfolgreich

„Der Jugend-Malwettbewerb hört ja nicht bei uns im Landkreis auf. Er ist international und die Siegerbilder, sowie die weiteren sieben Nächstplatzierten werden in einer Landesjury bewertet, die dortigen fünf besten dann in einer bundesweiten Jury in Berlin“, erklärte Albert Rösch. Zwei dort erfolgreiche Schülerinnen bat er auf die Bühne. Anna Mazzella aus der 10a des DZG hatte mit ihrem Bild „Im Auge der KI“ auf der Landesebene den ersten Platz belegt, auf Bundesebene Platz vier sowie den Sonderpreis in der Kategorie Bildgestaltung erhalten. Den rosa gewandeten Buben im Mittelpunkt ihrer Arbeit kontrollieren, ihn von allen Seiten umgebende Augen. Annas Kommentar dazu: „Ich habe die Angst davor eingefangen, wie sich alles entwickelt.“

Das Bild „Im Auge der KI" von Anna Mazzella landete bundesweit auf dem vierten Platz. Foto: Thorsten Jordan

Melanie Kretschmer aus der Q12, ebenfalls DZG, erreichte bundesweit Platz zwei, und bei der Landesjury Platz vier mit „Why do I feel so lonely“. Sie hat die beeindruckende Momentaufnahme in einem öffentlichen Verkehrsmittel festgehalten, in dem alle Menschen, egal ob sitzend oder stehend, mit ihrem Smartphone beschäftigt sind. In ihrer Mitte etwas verloren, ein Mädchen ohne Handy im roten Kleid. Dazu meinte sie: „Ich war mit der S-Bahn unterwegs und mir fiel auf, dass man verlernt im Moment zu leben, um die einfachen Dinge der Welt zu sehen“.

Für die Gewinnerinnen und Gewinner gibt es Urkunden und Geschenke

Die Organisatorin Brigitte Bader ehrte zusammen mit ihrer Kollegin Hanna Zernikow die Siegerinnen und Sieger auf Landkreisebene mit Urkunden und Geschenken. Diese hätten sich ideenreich, fantasievoll, zum Teil kritisch, oder auch angstbesetzt dem Thema schöpferisch genial genähert. Alle, auch die Kleinsten, sprachen ein paar Worte, zu dem, was sie antrieb, ins Mikrofon. Wie Leopold Hofmann aus der 2b der Grundschule Weil zu seinem Bild „Internetgeräte in meiner Fantasie“ erklärte, „ich habe mir eben alle digitalen Sachen vorgestellt, die ich kenne“.

Auf Bundes- und Landesebene überzeugte das Bild mit dem titel „Why do I feel so lonely" von Melanie Kretschmer. Foto: Thorsten Jordan

Khrystina Skibitska aus der 4a der Grundschule Katharinenvorstadt hat „mit digital gut und schlecht“ die zwei Seiten der digitalen Welt mit ihrem zweigeteilten Bild aufgezeigt. „Auf der einen Seite, wie sich die Menschen das vorstellen und auf der zweiten Seite, wie alles außer Kontrolle gerät“, kommentiert sie ihr Bild. Von Marie Koller aus der 6d des DZG stammt das Werk, „Das längste Spiel der Welt, doch man hält nur ein Herz in der Leiste“, und die Aussage „ich habe mir gedacht, KI zieht in unser Leben immer mehr ein“. „Ein Klick vom Sarg entfernt“ betitelte Amelie Redelberger die Situation auf ihrer Darstellung, zu der sie treffend bemerkte, „viele Influencer machen für Likes alles“.

Die Ausstellung der Gewinnerbilder ist noch bis zum 1. September zu den Bank-Öffnungszeiten im Altstadtsaal der VR-Bank Landsberg-Ammersee in der Landsberger Fußgängerzone zu sehen.

Die Gewinner des Wettbewerbs Altersgruppe I: 3. Platz Leopold Hofmann, 2b, Gesamtschule Weil, 2. Platz Ludwig Gietl, 2b, auch GS Weil, 1. Platz Stella Hochrainer, 2c, GS Windach Altersgruppe II: 3. Platz Heitor Floriano Santos, 4b, GS Spitalplatz, 2. Platz Jack McEwan, 3a GS Katharinen VS, 1. Platz Khrystina Skibitska, 4a, GS Katharinen VS Altersgruppe III: 3. Plätze Marie Koller, 6d DZG und Marita Müller, 6c, MRS Dießen, 2. Platz Isabell Theil, 6b, MRS Dießen, 1. Platz Jessy Hou, 6c, DZG Altersgruppe IV: 3. Platz Amelie Redelberger, 9c, MRS Dießen, 2. Platz, Alicia Knorr, 7c, MRS Dießen, 1. Platz Jana Eder, 7c, MRS Dießen Altersgruppe V: Jury der Landesebene Platz 1 und Bundesebene Platz 4 Anna Mazzella, 10a, DZG, 3. Platz Lena Lutz, Q12, DZG, 2. Platz Anna Hess, Q12, DZG, 1. Platz und Platz 2 auf Bundesebene, sowie Platz 4 auf Landesebene Melanie Kretschmer, Q12, DZG. (gra)