Sitzstufen am Lech: Die Stadt geht auf Nummer sicher

Die Idee, am östlichen Brückenkopf des Lady-Herkomer-Stegs zum Lech ausgerichtete Sitzstufen zu errichten, kommt bei den meisten Mitgliedern des Stadtrats grundsätzlich gut an. Vor einer möglichen Realisierung des Vorhabens müssen jedoch nicht nur die Kosten ermittelt werden, es wird wohl auch ein Gutachten zur Haftungsfrage in Auftrag gegeben. Dass die Stadt Landsberg auf Nummer sicher geht und sich rechtlich absichern möchte, ist nachvollziehbar. Denn das Baden im Lech birgt Gefahren.

