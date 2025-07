Was ist beim Ziegenhof in Rieden am Ammersee falsch gelaufen? Das fragen sich gerade viele und sind verwundert, wie in einem Bio-Vorzeigehof ein solches Desaster entstehen konnte. Ein Fall, der wohl in seinem Ausmaß einzigartig ist, und umso mehr ist eine schnelle Aufklärung wichtig. Auch für die Biobranche, die um ihr Ansehen fürchtet.

