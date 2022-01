Landsberg

29.01.2022

Snowdance: Diese Kurzfilme sorgen in Landsberg für Staunen

Plus Die „Black Shortz“ haben beim Filmfestival in Landsberg in diesem Jahr einige böse Überraschungen zu bieten. Unter anderem sind auch bekannte Schauspieler zu sehen.

Von Clarice Henry

Sechs Filme, viele Eindrücke, viele Genres, viele Themen. Die Kurzfilme sind immer schon die beliebtesten Filmabende beim Snowdance Independent Film Festival in Landsberg. Denn fast immer ist was dabei, das die Zuschauer besonders fesselt. Und in diesem Jahr machen – ebenfalls wie immer – die Black Shortz den Anfang. Schwarzer Humor ist also gefragt, und den bieten einige der Filme wie etwa „Bandit Suite“ aus Österreich, aber es gibt auch raue Gesellschaftskritik aus den USA. Zudem bitterbösen schwarzen Humor aus Polen, einen Milieu-Film aus Österreich und einen spanischen Film, der schwer einzuordnen ist. Eine skurrile Sozialsatire, es ist fast so, als lachte der Regisseur Javier Chavanel mit seinem „Smiles“ das Publikum gekonnt aus. Überrascht ist es in jedem Fall.

