Eine intensive Dokumentation über den Schrecken beim Snowdance Filmfestival

Der Film „Hitler’s Mein Kampf: Prelude to the Holocaust“ ist beim Snowdance Independent Filmfestival in Landsberg zu sehen. Der Historiker Othmar Plöckinger diskutierte mit dem Publikum. Rechts: Moderatorin Patrizia Eckstein.

Plus Ein Professoren-Ehepaar dreht einen Film über Hitler. Thema ist das Buch „Mein Kampf“, das in Landsberg in Festungshaft geschrieben wurde. Viele Wissenschaftler kommen zu Wort.

Von Clarice Henry und Alexandra Lutzenberger

Es ist wenig los im Stadttheater bei der Matinee. Liegt es am Thema „Hitler“ oder am Sonntagmorgen? Klar ist jedoch eins, diejenigen, die da sind und sich auf dieses Thema einlassen, haben einen spannenden Vormittag beim Snowdance Independent Filmfestival. Aber auch einen nachdenklichen, denn im Moment ist Antisemitismus kein Thema aus der Vergangenheit. Auch das wird in der Dokumentation von „Hitler‘s Mein Kampf: Prelude to the Holocaust“ deutlich dargestellt. Der Film ist eine besondere Spurensuche von den Filmemachern Susan A. und John J. Michalczyk aus den USA. Beide sind Professoren am Boston College und arbeiten seit 25 Jahren an ihren Filmen über soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte. Ihr Film, der in Landsberg, wo Hitler auch in Festungshaft saß, Weltpremiere hat, ist ein Anschluss an ihre früheren Dokumentarfilme „Nazi-Medizin: Im Schatten des Reiches“ und „Nazirecht: Legally Blind“.

