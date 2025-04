80 Jahre Kriegsende: Diese Veranstaltungen plant die Stadt Landsberg

beleuchtet Gerhard Roletschek, Zweiter Vorsitzender des Historischen Vereins Landsberg, die historischen Fakten rund um das Kriegsende in der Region. Gerhard Roletschek hat die Militärgeschichtliche Sammlung „Erinnerungsort Weingut II“ aufgebaut und mit einer Ausstellung im sogenannten „Bunker“ auf die Geschichte dieses Ortes und die Schicksale der Häftlinge hingewiesen. Die Termine der Vorträge: Dienstag, 8. April, „Die Außenlagerkomplexe Kaufering und Landsberg – eine Bestandsaufnahme“; Dienstag, 29. April, „Evakuierungstransporte und -märsche des KZ-Außenlagerkomplexes Kaufering“ und am Dienstag, 27. Mai, „Widerstand? Ziviler Ungehorsam?“ in dem es speziell um den 27. und den 28. April 1945, die letzten beiden Kriegstage in Landsberg, geht. Beginn jeweils um 19.30 Uhr im Rosarium im Gebäude der Volkshochschule. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Abend. Die Anmeldung ist auf www.vhs-landsberg.de möglich.

Zusätzlich bietet die Volkshochschule vier

Führungen durch die militärgeschichtliche Sammlung „Erinnerungsort Weingut II“

im Bunker in der Welfenkaserne an. Von 1944 bis 1945 wurde im Iglinger Forst der „Bunker“ gebaut. Er sollte für die Produktion verschiedener Flugzeugtypen Verwendung finden. Für den Bau dieser Untertageanlage wurden fast 23.000 Zwangsarbeiter eingesetzt. Aufgrund der Thematik ist der Besuch in der Welfenkaserne erst ab 14 Jahren möglich. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen ein gültiges Ausweisdokument mitführen. Ein Teil der Gebühren geht an den Förderverein für die Militärgeschichtliche Sammlung Erinnerungsort Weingut II. Die Führungen mit Soldaten der Bundeswehr und Gerhard Bechtold sind am Donnerstag, 3. April, Dienstag, 27. Mai, Donnerstag, 12. Juni, Donnerstag, 17. Juli jeweils um 14 Uhr. Treffpunkt ist an der Hauptwache der Welfenkaserne. Die Teilnahme kostet acht Euro. Die Anmeldung ist auf www.vhs-landsberg.de möglich. (AZ)