So haben Jugendliche im Landkreis Landsberg bei der U18-Wahl abgestimmt

Die U18-Wahl soll Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihres Alters noch nicht wählen dürfen, auf spätere Beteiligung bei Wahlen vorbereiten. Vom 7. bis 14. Februar hatten die U18-Wahllokale geöffnet. Stefan Ehle, Geschäftsführer des Kreisjugendrings, informiert über die Ergebnisse im Kreis Landsberg.

Aufgrund der kurzen Vorbereitung sind im Wahlkreis Starnberg-Landsberg nur die Zweitstimmen erfasst worden. Von 1240 gültigen Stimmen kamen 885 aus dem Landkreis Landsberg. Einige Schulen haben laut Ehle an der „Juniorwahl“ teilgenommen und dadurch nicht an der U18-Wahl. Unter den Kindern und Jugendlichen im Landkreis kommt die CSU auf 22,4 Prozent und ist damit stärkste Kraft. Dahinter folgen die AfD (19,1 Prozent), die Linke (16,2), die SPD (11), die FDP (8,4) und die Grünen (7,5). Die restlichen Parteien sind in der simulierten Abstimmung an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Im gesamten Wahlkreis Starnberg-Landsberg ist die Linke an zweiter Stelle (17,5 Prozent) hinter der CSU (20,5), die AfD erreicht 14,9 Prozent.

Bundesweit schneidet die Linke bei der U18-Wahl am besten ab

In ganz Bayern haben sich rund 52.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren an der U18-Wahl beteiligt und ihre Stimme in einem der landesweit rund 600 Wahllokale abgegeben. Dabei erhielt die CSU 21,2 Prozent der Stimmen, die AfD 17,6, die Linke knapp 16,8 und die SPD 16,2 Prozent. Die Grünen kamen auf 10 Prozent und die FDP auf 3,6. Bundesweit gesehen holte die Linke am meisten Stimmen (20,8 Prozent), gefolgt von SPD (17,9), Union (15,7), AfD (15,5) und Grünen (12,5). Die restlichen Parteien holten weniger als 5 Prozent.

Bei der U18-Wahl geht es darum, einen Erfahrungsraum für demokratische Prozesse zu bieten, andererseits sollen auch die Bedürfnisse von jungen, nicht wahlberechtigten Menschen sichtbar werden. Die Ergebnisse sind im Internet unter der U18.org-Homepage einzusehen. (AZ)