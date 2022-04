So klingt es am Karfreitag an der Landsberger Stadtpfarrkirche

Weil zwischen Gründonnerstag und der Osternacht die Kirchenglocken schweigen, behilft man sich in Landsberg mit einem ganz besonderen Geräuschmacher.

Nach dem Gloria beim Abendmahlsgottesdienst am Gründonnerstag verstummen in den katholischen Kirchen die Glocken als Zeichen der Trauer über den Kreuzestod Jesu. Auf die Gottesdienste am Karfreitag und in der Osternacht muss deshalb mit anderen Klängen aufmerksam gemacht werden. Die Ministranten von der Stadtpfarrei Mariä Himmelfahrt in Landsberg holen dann die sogenannten Rätschen hervor.

Das sind Resonanzkörper aus Holz. Durch eine Kurbel wird eine Walze mit Nocken in Bewegung gesetzt, wodurch Holzleisten angehoben werden, die beim Zurückschnellen das charakteristische Geräusch erzeugen, aus dem sich der Name des Instruments ableitet.

Damit das Rätschengeräusch gut wahrnehmbar ist, wurde die Rätsche im Nordeingang der Stadtpfarrkirche gekurbelt, wo es besonders hallt. (lt)





