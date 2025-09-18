Neubau Klinikum: So kommen die angepassten Pläne im Landsberger Stadtrat an

Mitte Mai hatte unsere Redaktion darüber berichtet, dass sich beim Neubau eines Parkhauses und eines Facharztzentrums auf dem Gelände des Landsberger Klinikums ein Kompromiss abzeichnet. Die neuesten Planungen wurden jetzt im Bauausschuss des Stadtrats vorgestellt und fanden breite Zustimmung. Wie berichtet, soll das Klinikum, ein Kommunalunternehmen des Landkreises, fit für die Zukunft gemacht und zum Gesundheitscampus mit einem neuen Funktionsbau ausgebaut werden.

Landkreis und Klinikum sind die Bauherren, die Stadt ist für den Bebauungsplan zuständig. Als der Stadtrat Mitte November den Vorentwurf des Bebauungsplans zur Kenntnis genommen hatte, wurde deutlich, dass die Planungen für die Ansiedlung einer Apotheke mit Sanitätshaus im geplanten Facharztzentrum (wegen der Auswirkungen auf die Innenstadt) wie auch für den Bau eines 100 Meter langen Parkhauses vonseiten der Stadt abgelehnt werden.

Das Facharztzentrum am Landsberger Klinikum wird deutlich kleiner

Das Facharztzentrum mit Gesundheitsamt soll dort errichtet werden, wo bisher drei Bestandsgebäude nördlich des Klinikums stehen. Dort war ursprünglich ein vielfältiges Gesundheitsangebot vorgesehen, unter anderem mit medizinischem Versorgungszentrum, Facharztpraxen, einer Physiotherapiepraxis sowie einer Apotheke und einem Sanitätshaus. In der reduzierten Planung wird auf die Fachbereiche Dermatologie, Augenheilkunde, Neurologie und Rheumaklinik verzichtet. Zudem wurde die Apotheke von 267 auf etwa 160 Quadratmeter reduziert, das Sanitätshaus entfällt. Die Kubatur hat sich im Vergleich zum Vorentwurf verkleinert. Statt drei Geschossen mit viertem Technikgeschoss wird nun ein zweigeschossiges Gebäude mit einem zurückgesetzten dritten Geschoss festgesetzt. Die Gebäudehöhe beträgt zehn und 14 statt im Vorentwurf 13 und 16 Meter.

Laut Vorentwurf sollte ein 100 Meter langes Parkhaus mit etwa 820 Stellplätzen im nördlichen Bereich des bestehenden Parkplatzes (aktuell 500 Stellplätze) errichtet werden. Weil der Bedarf an Parkplätzen künftig steige, sehen die Planungen auch eine Tiefgarage (150 Stellplätze) unter dem Fachärztezentrum vor. Nun wurde das Parkhaus von der Bürgermeister-Dr.-Hartmann-Straße deutlich Richtung Westen abgerückt. Das Volumen wurde auf zwei Baukörper aufgeteilt, die über Brücken verbunden sind. Die Höhe wurde von vier auf fünf Geschosse erhöht (Gebäudehöhe von 13,50 auf 16,50 Meter). Dafür ist das Parkhaus mit 33 Metern deutlich schmaler, als im Vorentwurf (54 Meter). Die Länge des Parkhauses hat sich von etwa 100 Meter im Vorentwurf auf zweimal 62,5 Meter geändert. Die Anzahl der Stellplätze bleibt nahezu gleich.

Das Landsberger Klinikum soll künftig über einen Kreisverkehr erschlossen werden

Aufgrund der veränderten Lage des Parkhauses rücken die geplanten Tennisplätze samt Vereinsheim für den TC Justiz in den Norden an die Buchloer Straße. Die Fläche des daneben vorgesehenen Bolzplatzes vergrößert sich, zudem kann eine öffentliche Parkanlage im Bereich zwischen Bolzplatz und Parkhaus geschaffen werden. Erschlossen werden soll das Klinikum weiterhin über die Bürgermeister-Hartmann-Straße, künftig allerdings über einen Kreisverkehr an der Kreuzung mit der Breslauer Straße. Der Bau eines weiteren Kreisverkehrs Richtung Westen ist als Option angedacht, wie Christian Wandinger vom Planungsbüro Lars Consult in der Sitzung des Bauausschusses sagte. Damit könnte die Zufahrt zum Parkhaus entlastet werden. Der Landkreis stehe mit den Grundstückeigentümern in Verhandlungen.

Neu sind die Pläne der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken, die ihr Gebäude an der Bürgermeister-Hartmann-Straße aufstocken möchten. Die Gebäudehöhe wird im Entwurf nun mit 10,6 statt mit neun Metern (Vorentwurf) festgesetzt. Außerdem werden statt zwei zulässigen Geschossen drei zulässige Geschosse im Entwurf festgesetzt.

Icon vergrößern Das Gebäude der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken soll aufgestockt werden. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Gebäude der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken soll aufgestockt werden. Foto: Thorsten Jordan

Mit dem Bebauungsplanentwurf hat die Stadt das Büro Lars Consult beauftragt. Der Entwurf beinhaltet unter anderem auch ein Schwammstadt-Konzept mit begrünten Dachflächen und einer Versickerung auf einem Neuntel der Fläche, wie Christian Wandinger im Bauausschuss sagte. Unter dem Parkhaus sei auch Geothermie möglich, dem Bauherren dies aber im Bebauungsplan vorzuschreiben, sei nicht möglich. Wie Wandinger in der Sitzung sagte, hatten Anwohnende vor allem Sorgen wegen des Verkehrsaufkommens und der Verschattung. Die veränderte Planung führe diesbezüglich zu einer Verbesserung.

Dieser Meinung war auch die Mehrheit im Bauausschuss. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) sah die Sorgen der Anwohnenden berücksichtigt und fand die Gestaltung des Parkhauses „deutlich sympathischer“. Dass ein guter Entwurf Zeit benötige, sagten Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) und Jonas Pioch (SPD). Hans-Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte) kritisierte den Entwurf in einem Punkt. Die Ansiedlung einer Apotheke schwäche die Landsberger Innenstadt.