Termin im Moor: So bleibt Regenwasser länger im Wald

Moore sind einzigartige Ökosysteme, die nicht nur eine Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten beherbergen, sondern auch eine wichtige Rolle in der Speicherung von Wasser und Kohlenstoff spielen. Laut einer Pressemeldung des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck stellt ihre Renaturierung einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz und zum Erhalt der Biodiversität in Bayern dar. In früheren Jahrzehnten sind viele Moore durch Entwässerung und landwirtschaftliche Nutzung stark beeinträchtigt worden. Die Bayerische Staatsregierung hat daher Maßnahmen zur Renaturierung dieser wertvollen Lebensräume ergriffen, um sowohl ökologische als auch hydrologische Funktionen wiederherzustellen. Auch im Landkreis Landsberg.

Auch in anderen Bundesländern wie etwa in Niedersachsen befindet sich der Großteil der noch vorhandenen Hochmoore, das sind die Moore, die durch Regenwasser gespeist werden, im Landeswald. Die Wiederherstellung von beeinträchtigten Mooren ist sowohl in Bayern als auch in Niedersachsen Aufgabe des Landesforstbetriebs. Sie erfolgt durch verschiedene Techniken, die darauf abzielen, den Wasserstand anzuheben und die natürliche Vegetation zurückzubringen. Dazu gehören das Schließen von Entwässerungsgräben, das Anlegen von Rückhaltebecken und die gezielte Bepflanzung mit heimischen Arten. Diese Maßnahmen fördern nicht nur die Wiederbesiedlung durch bedrohte Arten, sondern tragen auch zur Verbesserung der Wasserqualität bei, indem sie Nährstoffe filtern und die Erosion verringern.

Moore könnten als natürliche Wasserspeicher fungieren

Mit der Moorrenaturierung erhöht sich somit auch die Wasserspeicherung, teilt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck mit. Renaturierte Moore könnten größere Mengen Wasser speichern und damit als natürliche Wasserspeicher fungieren. Dies ist besonders in Zeiten von Trockenheit von Bedeutung, da sie dazu beitragen, den Wasserhaushalt in den umliegenden Wäldern und landwirtschaftlichen Flächen zu stabilisieren. Durch die Rückhaltung von Wasser in den Böden wird zudem das Risiko von Hochwasserereignissen verringert, da überschüssiges Wasser langsamer abfließt.

Experten aus Niedersachsen, den Bayerischen Staatsforsten und der Fachstelle Naturschutz der Bayerischen Forstverwaltung nahmen im Wieswaldfilz zwischen Rott und Dießen Proben aus dem Moorkörper. Foto: Marc Koch/AELF Fürstenfeldbruck

Das Moor-Team der Niedersächsischen Landesforsten besuchte kürzlich eine Woche lang das Alpenvorland, um sich unter anderem mit den Akteuren in Bayern auszutauschen und einige der hiesigen Hochmoore, ob bereits renaturiert oder nicht, zu besuchen. Die Experten entnahmen etwa aus dem Moorkörper des Wieswaldfilzes zwischen Rott und Dießen Proben mit einer Bohrlanze. Der Moorkörper ist dort rund 4,5 Meter mächtig und verriet den Experten, dass es sich um eine mehrere Tausend Jahre zurückreichende Entstehungsgeschichte handeln muss.

Bei der Renaturierung der Moore sind innovative Ansätze gefragt

Bei der Umsetzung der Renaturierungsprojekte spielen die Bayerischen Staatsforsten eine zentrale Rolle. Sie arbeiten eng mit verschiedenen Umweltorganisationen und Forschungseinrichtungen zusammen, um innovative Ansätze zur Moorrenaturierung zu entwickeln und deren Effektivität zu evaluieren, heißt es in der Pressemeldung. Finanziert werden diese Projekte zu 90 Prozent mit Landesmitteln aus dem Topf der „besonderen Gemeinwohlleistungen im Staatswald“. Der Austausch mit den Kollegen aus Niedersachsen war sehr erkenntnisreich. Eventuell steht bald der Gegenbesuch an.

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Moorrenaturierung in Bayern nicht nur einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz leistet, sondern auch die Wasserspeicherung in Wäldern verbessert und somit die Resilienz der Landschaft gegenüber extremen Wetterereignissen stärkt“, teilt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck mit. Die fortlaufenden Anstrengungen der Staatsregierung und der Staatsforsten seien entscheidend, um die ökologischen Funktionen der Moore zu erhalten und zu fördern. Durch die Kombination von Naturschutz und nachhaltiger Wasserbewirtschaftung werde ein wichtiger Schritt in Richtung einer zukunftsfähigen Umweltpolitik in Bayern gemacht. (AZ)