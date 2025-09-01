Kinder besichtigen Windräder in Fuchstal

Wie kann man umweltfreundlich Strom produzieren? Dies lernte eine Gruppe von Kindern aus Apfeldorf im Fuchstaler Gemeindewald, wo sie eines der neueren der insgesamt sieben Windräder besichtigten. Apfeldorfs Bürgermeister Gerhard Schmid, der gleichzeitig Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft Fuchstal ist, erklärte den Buben und Mädchen kindgerecht, wie hier effektiv und sauber Energie produziert wird.

„Was denkt ihr, wie hoch die Anlage ist?“, fragte er in die Runde. Die Kinder, die im Rahmen des Apfeldorfer Ferienprogramms unterwegs waren, zeigten sich beeindruckt: „Wir haben hier eine 250 Meter hohe Anlage“, erklärte Schmid und verdeutlichte zum Vergleich: „100 Meter ist Apfeldorfs Sportplatz lang.“ Die Kinder staunten auch, als sie erfuhren, dass allein die Rotorblätter schon 80 Meter lang seien und in einem Stück angekommen seien. „20.000 Quadratmeter werden in der Luft überstrichen“, erklärte der Apfeldorfer Bürgermeister.

Die Windräder in Fuchstal haben ein Vogelmonitoring

„Man könnte 2000 Haushalte mit dieser Anlage versorgen“, erläuterte Schmid. „Aber wir haben ja insgesamt sieben Anlagen – damit könnte man fast ganz Landsberg mit 30.000 Menschen versorgen.“ Die Windkraftanlage sei sicherlich nicht so schön wie Schloss Neuschwanstein oder Schloss Linderhof, räumte Schmid ein – „und auch nicht so schön wie unser neues Dorfgemeinschaftshaus in Apfeldorf“ – aber es werde hier sauberer Strom produziert.

„Wenn zu viel Strom produziert wird, wird Wasser heiß gemacht, um Häuser zu beheizen“, fuhr der Bürgermeister fort. „Warmes Wasser kann gespeichert werden.“ Eine Besonderheit bei den Fuchstaler Windrädern ist das Vogelmonitoring: „Wir haben hier ein deutschlandweit einmaliges Projekt“, erklärte Schmid und zeigte auf einen Mast von etwa 50 Meter Höhe. „Da sind Kameras drauf, und dort werden Vögel erkannt. Und immer wenn ein Vogel dem Windrad zu nahe kommt, wird ein Signal an die drei Windräder gegeben, wodurch sich die Anlagen abschalten.“ Dieses Forschungsprojekt sei in Deutschland einmalig, betonte der Bürgermeister. Bisher sei kein Vogel zu Schaden gekommen.