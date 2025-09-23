So sieht der aktuelle Stand der Kommunalen Wärmeplanung aus

Der Markt Kaufering arbeitet derzeit an einem kommunalen Wärmeplan, der den Weg zu einer klimafreundlichen Wärmeversorgung bis 2040 aufzeigen soll. Im Rahmen einer Sitzung des Marktgemeinderats stellte Alexander Steber, Vertreter der Firma MaxSolar, den aktuellen Stand vor. Das Unternehmen wurde für knapp 50.000 Euro mit der Erarbeitung des Plans beauftragt, wovon 90 Prozent aus dem Klima- und Transformationsfond bezahlt werden.
Kaufering
