Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

So sieht der aktuelle Stand der Kommunalen Wärmeplanung in Kaufering aus

Kaufering

So sieht der aktuelle Stand der Kommunalen Wärmeplanung aus

Kaufering plant bis 2040 eine klimafreundliche Wärmeversorgung. Bestandsanalyse, Potenziale und Bürgerbeteiligung bilden die Grundlage für die Zukunft.
Von Vanessa Polednia
    • |
    • |
    • |
    Die Wärmeplanung nimmt in vielen Kommunen langsam Fahrt auf. In Kaufering wurde nun die Bestandsanalyse vorgestellt.
    Die Wärmeplanung nimmt in vielen Kommunen langsam Fahrt auf. In Kaufering wurde nun die Bestandsanalyse vorgestellt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa (Symbolbild)

    Der Markt Kaufering arbeitet derzeit an einem kommunalen Wärmeplan, der den Weg zu einer klimafreundlichen Wärmeversorgung bis 2040 aufzeigen soll. Im Rahmen einer Sitzung des Marktgemeinderats stellte Alexander Steber, Vertreter der Firma MaxSolar, den aktuellen Stand vor. Das Unternehmen wurde für knapp 50.000 Euro mit der Erarbeitung des Plans beauftragt, wovon 90 Prozent aus dem Klima- und Transformationsfond bezahlt werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden