So soll die Balance zwischen Badespaß und Naturschutz in Scheuring gelingen

Scheuring

So soll die Balance zwischen Badespaß und Naturschutz am Lech gelingen

Der Andrang an der Badestelle in Scheuring sorgte zuletzt für Konflikte. Es wurden einige Maßnahmen getroffen. In einem Punkt ist sich der Gemeinderat uneins.
Von Christian Mühlhause
    Gebietsbetreuer Mathias Haunstetter vor der Informationstafel, die vor einigen Wochen aufgestellt wurde.
    Gebietsbetreuer Mathias Haunstetter vor der Informationstafel, die vor einigen Wochen aufgestellt wurde. Foto: Thorsten Jordan

    Die Badestelle in Scheuring erfreut sich großer Beliebtheit, auch bei Auswärtigen. Das sorgt, wie berichtet, nicht nur bei manchen Einheimischen für Unmut, sondern sorgt auch für Konflikte in dem Landschaftsschutzgebiet. Deswegen wurden nun einige Schritte eingeleitet, um die Situation zu entschärfen. Bei einem Punkt gehen die Meinungen im Scheuringer Gemeinderat allerdings auseinander. Unsere Redaktion hat mit Bürgermeister Konrad Maisterl und Mathias Haunstetter, Gebietsbetreuer bei der Initiative „Lebensraum Lechtal“, über das Thema gesprochen.

