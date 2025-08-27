So soll die Balance zwischen Badespaß und Naturschutz am Lech gelingen

Die Badestelle in Scheuring erfreut sich großer Beliebtheit, auch bei Auswärtigen. Das sorgt, wie berichtet, nicht nur bei manchen Einheimischen für Unmut, sondern sorgt auch für Konflikte in dem Landschaftsschutzgebiet. Deswegen wurden nun einige Schritte eingeleitet, um die Situation zu entschärfen. Bei einem Punkt gehen die Meinungen im Scheuringer Gemeinderat allerdings auseinander. Unsere Redaktion hat mit Bürgermeister Konrad Maisterl und Mathias Haunstetter, Gebietsbetreuer bei der Initiative „Lebensraum Lechtal“, über das Thema gesprochen.
Scheuring
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden