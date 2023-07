Naturfreibad in Egling nicht wegen Hitze geschlossen

In dem Artikel "Heißer Sommer und geschlossene Naturfreibäder" wurde fälschlicherweise geschrieben, dass das Naturfreibad Egling aufgrund der Hitze geschlossen hat.

Die Berichterstattung zum Thema Naturfreibäder und Sommerhitze am Samstag, 15. Juli hat einen Fehler enthalten: "Andere Naturfreibäder müssen radikalere Entscheidungen treffen: Seit dem 26. Juni hat auch das Naturerlebnisbad in Egling geschlossen. Aus der Luftperspektive sieht man: Das Becken ist leer. Durch die Hitze hat der Teich zu viel Wasser verloren."

Riss in der Folie mittlerweile behoben

Das Becken des Naturfreibades war tatsächlich leer und die Einrichtung vorerst noch geschlossen. Doch der Wasserverlust trat im Fall Egling aufgrund einer anderen Ursache ein und wurde durch die zuständige Redakteurin aus einem falschen Rückschluss, mit der Hitze begründet. Markus Albrecht, Vorstand des Vereins Naturerlebnisbad Egling, teilte am Montag der Redaktion mit, dass ein Riss in der Folie entstanden sei. So konnte das Wasser durch die Folie in den Untergrund absickern. Mit Hitze und Wasserverpuffung könne man wesentlich einfacher umgehen und müsste lediglich Wasser nachlaufen lassen oder dem Becken eine kurze Ruhepause gönnen – die Werte des Wassers werden regelmäßig durch ein Labor getestet.

Die "radikale Lösung" sei aufgrund der Leckage notwendig gewesen: Um den Fehler zu beheben und das Loch zu flicken, wurde die gesamte Folie aus dem großen Becken entfernt – was auf den Luftaufnahmen der Redaktion zu sehen ist. Der Verein, der sich ehrenamtlich um das Naturfreibad kümmert und für den Erhalt sorgt, stellte für die Reparaturen eine Firma ein, die sich noch am Freitag darum kümmerte. "Mittlerweile läuft auch wieder Wasser in das Becken ein, um die Folie vor UV-Strahlung zu schützen", so Albrecht.

Mitglieder werden informiert

"Nicht absehbar", wie es im Artikel hieß, sei die Öffnung nicht. Man bemühe sich, das Bad für die Sommerferien in Betrieb zu haben. Genaue Angaben konnte Albrecht allerdings nicht machen. "Wann das Naturfreibad wieder aufmacht, wird in Absprache mit der Gemeinde beschlossen und den Mitgliedern mitgeteilt."

Wir bitten, unsere Leserinnen und Leser, aber allen voran den Verein Naturerlebnisbad Egling, den Fehler zu entschuldigen.