Ein kurzweiliges Sommerkonzert am DZG in Landsberg

In der vollbesetzten Aula des Landsberger Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums fand das traditionelle Sommerkonzert mit Ensembles der Schule sowie einzelnen Solistinnen und Solisten statt. Auf die Besucherinnen und Besucher wartete ein schwungvolles musikalisches Programm, bei dem nicht nur die Musikerinnen und Musiker ihr Können, sondern auch die AG-Technik unter der Leitung von Gerald Schäfermeyer ihr Ton- und Licht-Repertoire unter Beweis stellten.

Der Abend begann mit dem Unterstufenchor unter Leitung von Andreas Kretschmer, der beim „Urwaldsong“ von Peter Schindler bewies, wie Licht und Musik wunderbar harmonieren. Nach der nicht ganz ruhigen (blauen) Nacht im Dschungel wird nach (rotem) Sonnenaufgang und einem großen (weißen) Schreck mit Discobeleuchtung Party gefeiert. Sämtliche Tiere tummeln sich vor der Bühnendekoration aus bunten fleischfressenden Pflanzen, die im Kunstunterricht bei Stephanie Kaltenecker entstanden waren.

Vier Werke mischen sich zu einem einzigen

Der große Chor unter Ulrich Schäfer trat mit einem Werk von Thomas Ravenscroft auf, bei dem – begleitet von Trommel und Geige – alle Chormitglieder in vier verschiedenen Gruppen von unterschiedlichen Plätzen im Zuschauerraum aus nach und nach die Bühne betraten und jeweils einen eigenen „Country Dance“ sangen, sodass sich vier Werke zu einem einzigen mischten. Das Ensemble bewies mit Liedern von der Renaissance bis heute eine große Bandbreite. Im ersten Teil des Konzerts lag der Fokus auf geistlichen Werken, wobei das schwungvolle afrikanische „Baba Yetu“ (Suaheli für „Vater unser“) besonderen Beifall erntete. In der zweiten Hälfte bestimmten Musikstücke aus dem Film „Les choristes“ („Die Kinder des Monsieur Mathieu“) den Ton und zauberten den Zuhörenden ein Lächeln auf die Lippen. Auch die Schüler der Oberstufe präsentierten als „Männerchor“ ihr Können mit einer Version von „What a wonderful world“.

Icon Vergrößern Voll besetzt, mit Musikern und Zuhörern, war die Aula des Landsberger Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums. Foto: Martina Beck Icon Schließen Schließen Voll besetzt, mit Musikern und Zuhörern, war die Aula des Landsberger Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums. Foto: Martina Beck

Nach der Pause präsentierte die Big Band unter Andreas Kretschmer verschiedene Musikrichtungen, von Filmmusik aus „Star Trek“ über „Queen“ bis hin zu klassischem Samba, zum Teil ergänzt vom Unterstufenchor, und sorgte für ausgelassene Stimmung im Publikum. Die Bühne füllte sich zunehmend mit Musikern des Orchesters unter Leitung von Betina Pfaffendorf, das in großem, symphonischem Klang die Ouvertüre zur Operette „Die Fledermaus“ sowie Auszüge aus der Filmmusik von Disneys „Aladdin“ ausdrucksvoll zum Besten gab. Dabei wechselte die Besetzung vom feinen Kammerorchester mit filigranen Passagen und sehr sauberer Stimmführung bis zum großen Orchester mit zahlreichen Bläsern und vollem Klangvolumen.

Die Solobeiträge beeindrucken in der Aula des Landsberger Gymnasiums

Beeindruckende Solobeiträge ergänzten das abwechslungsreiche Programm des Konzertabends, wie der einfühlsame Gesang von Mina Haimerl zu Faurés „Après un rêve“, ein hoch virtuos von Melanie und Franziska Überreiter vierhändig am Flügel gespielter slawischer Tanz von Antonín Dvořák oder auch der energiegeladene Hard-Rock-Song „The Diary of June“, der gekonnt vom Schlagzeuger der Big Band, Julian Krist, begleitet wurde. Das gemeinsame Finalstück „Hand in Hand“ (Olympia-Song von Seoul) versammelte, wie es am DZG schon lange Tradition ist, noch einmal alle über 120 Mitwirkenden auf der Bühne und beschloss einen musikalisch kurzweiligen und gelungenen Abend.