Musikalisches Miteinander beim Sommerkonzert des IKG in Landsberg

Rund 140 Mitwirkende versammelten sich beim diesjährigen Sommerkonzert am Landsberger Ignaz-Kögler-Gymnasium unter der Leitung von Martin Heller (Orchester, Bigband), Lukas Althaus (Chöre) und Marianne Lösch (Vororchester) in der Aula zu einem Konzert, welches dem Begriff „gelebte Schulgemeinschaft“ alle Ehre machte. Besser hätte ein musikalisches Miteinander nicht umgesetzt werden können, teilt die Schule mit.

Der Unterstufenchor brachte zu Beginn vier Lieder zu Gehör, mit dabei der mit Begeisterung vorgetragene „Banana-Kanon“. Im Anschluss präsentierte das Vororchester unter anderem eine gelungene Umsetzung des Stücks „Andalucía“. Das Programm wurde mit dem großen Chor fortgesetzt. Die Auswahl der Stücke spiegelte das breite Repertoire der Schülerinnen und Schüler wider. Sie spannte einen Bogen von schwungvollen Spirituals, teils a cappella, teils mit Percussion, bis hin zu modernen, atmosphärischen Werken. So entfaltete etwa Eric Whitacres „Sing Gently“ eine besondere emotionale Tiefe. Rhythmisch wurde es mit „The Lion Sleeps Tonight“, dessen Groove das Publikum mitriss. Dem Stück „Secret for the Mad“ verpasste die Schülerin Ellinor Karius mit ihrem Klavierspiel einen besonderen Feinschliff.

Jahrelanges Üben am Instrument zahlt sich aus

Anschließend zeigte das Orchester, dass sich jahrelanges Üben am Instrument auszahlt. Das harmonische Zusammenspiel der Streicher, Blas- und Schlaginstrumente fing fulminant mit dem „Furiant“ von Antonín Dvořák an und hörte nach einem zarten Ausflug in die Romantik mit dem „Salut d‘amour“ von Edward Elgar nicht weniger eindrucksvoll mit einer wunderbaren Orchesterfassung von „The Lion King“ auf. Ein Schmankerl bot das Vokalensemble der Oberstufenschülerinnen und -schüler. Mit einem schnellen Jazzstandard bewiesen die Sängerinnen und Sänger nicht nur stimmliche Präzision, sondern auch rhythmische Sicherheit. Nach dem ebenso überzeugend zum Vortrag gebrachten „Stand by me“ gab es tosendem Applaus.

Schon seit Jahren ist die Bigband ein fester Bestandteil des IKG. Mehr als 30 verschiedene Instrumentalisten wirkten hier gemeinsam, um den Solisten eine solide Basis für deren Vorträge zu bieten. David Preu eröffnete die Darbietung der Bigband mit einer schwungvollen und mitreißenden Gesangsinterpretation von „Save the Last Dance For Me“. Das nächste Stück, „Old Time Rock ’n’ Roll“, hielt eine Überraschung bereit: Biologie- und Chemielehrer Stefan Hüller bot ein gut gelauntes Solo auf seiner Mundharmonika. Dem stand auch Johanna Brugger in nichts nach, die ihrer gesanglichen Darbietung des Mancini-Hits „It Had Better be Tonight“ eine verführerische Note verlieh.

Der krönende Abschluss des Konzerts war der inzwischen schon traditionelle Auftritt aller Gruppen gemeinsam. Bei „Bohemian Rhapsody“ hatte jede Gruppe ihren Auftritt – dominante Stimmen und Hintergrunduntermalung, forte und piano, andante und vivace, gewollte Dissonanz und Konsonanz der Singstimmen und Instrumente sowie ein beeindruckendes E-Gitarren-Solo von Geschichts- und Englischlehrer Tobias Katzenschwanz. (AZ)