Sonne pur: Am Feiertag war die Inselbadwelt noch in Ordnung

Es ist 16.30 Uhr als wir am vergangenen Freitag am Inselbad ankommen und es herrscht ringsherum buntes Treiben, der Maler Ali Mitgutsch hätte es in einem Wimmelbild genau so abbilden können. An dem letzten Wochenende dieser Saison herrscht noch mal Hochbetrieb. Familien sammeln sich auf der einen Seite am Ausgang des Inselbades zur Abfahrt. Sie sortieren ihre Taschen und Kinder, wohingegen andere eilig und vollbepackt ankommen. Denn sie ersehnen das, was die anderen schon hatten: eine Abkühlung.

Das Wellenbecken bietet Spaß für alle. Auch für die Großen. Foto: Christian Rudnik

Es ist endlich wieder Sommer in der Stadt und viele nutzen die letzte Gelegenheit, sich für diese Saison von ihrem Inselbad zu verabschieden, denn das Bad schließt dieses Jahr vorzeitig seine Türen. Im Gespräch mit den Besuchern und den Besucherinnen wird ganz schnell klar: Alle sind sehr traurig, dass es für diese Saison mit dem Inselbaden schon vorbei ist. Mit ihrer Familiensaisonkarte ausgestattet, war die Landsbergerin Heidi Huckert mit ihrer Familie auch in diesem Jahr bei jeder Gelegenheit im Inselbad. Ab Saisonstart im Mai heißt es dort „ab 20 Grad ist Inselbadwetter“ und so werden auch die letzten Tage voll ausgenutzt. Sohn Oskar (10) freut sich auf die neuen Rutschen und auch auf die neuen Becken, an denen man sich nicht so leicht verletzen kann. Denn sie sollen eine Edelstahlhülle erhalten. Dass die Umbauten nötig sind, ist allen klar. Schade findet Huckert das frühere Ende natürlich, sie hat es immer sehr genossen, dass es auch im September, wenn der Spätsommer noch mal grüßt, die Möglichkeit gab, ins Inselbad zu gehen.

Schwimmmeister Nicolas Onno und Norbert Waldmann. Foto: Lu Grundmann

„Wir sind eine große Landsberger Clique“ sagt uns Hella Tagkizadeh, auf der großen Terrasse. „Wir treffen uns jeden Tag im Inselbad“. Die Seniorin ist früher bei Wind und Wetter zum Schwimmen gegangen, damals war ihr das Wetter egal. Inzwischen bevorzugt sie die Sonnentage zum Baden, aber genießt vor allem die Gemeinschaft mit der damit verbundenen täglichen Routine. Die fällt ab dieser Woche weg und das betrübt die Gruppe sehr. Bei ihr sind Toni und Traudl Heilrath, die sich Tagkizadeh Worten anschließen und trotz allem die Notwendigkeit der Maßnahmen nachvollziehen können. „Hoffentlich regnet es am Montag“, sagt Traudl Heilrath mit einem Augenzwinkern. „Dann tut es nicht ganz so weh.“

Norbert Waldmann hat am letzten Öffnungstag des Inselbades den letzten Teil seiner silbernen Rettungsschwimmerprüfung bei Schwimmmeister Onno Nicolas abgelegt. Teil der Prüfung ist auch das Abschleppen einer Person bis zum Ufer und Wiederbelebungsmaßnahmen, bis die Rettungskräfte am Ort des Geschehens eintreffen. Waldmann hilft als Rettungsschwimmer jedes Wochenende im Inselbad mit und hat sich mit der bestandenen Prüfung schon auf das nächste Jahr vorbereitet. „Wenn ich hier arbeite und es ist viel los, dann nehme ich am Leben teil, dann bin ich mittendrin“, sagt uns Nicolas Onno und vermisst die bunte Inselbadwelt schon jetzt.

Andrea Herboth und Christian Rotter: „Das Inselbad ist unser Wohlfühlort, wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr." Foto: Lu Grundmann

Das Inselbad verfügt auch über eine Besonderheit, die allen Landsberger Badefreunden sehr wichtig ist: den Lechstrand. Foto: Christian Rudnik

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschieden sich die Kioskbetreiberinnen Lisa und Renate Pavic von der diesjährigen Saison, mit der sie grundsätzlich zufrieden sind. Dass es im Sommer mal die Möglichkeit gibt, Zeit mit der Familie zu verbringen, das passiert sonst nicht. Daher hat die frühere Schließung schon auch etwas Gutes. Sie hätten gern den August über noch aufgehabt, gerade nachdem das Wetter in den vergangenen Wochen eher durchwachsen war.

Ab ins kühle Nass: Das ist ein Muss gerade für viele Sprungbegeisterte Foto: Christian Rudnik

Und die Landsbergerin Julia Förg trauert schon jetzt dem köstlichen Kuchen nach, den Familie Pavic in ihrem Kiosk im Schwimmbad anbietet. Die selbst gemachten Backwaren mit einem Kaffee und einem Buch auf der Terrasse, das ist jedes Mal ein kleiner Urlaub, so Förg. Die Köchin lebt und arbeitet in der Landsberger Altstadt und nutzt im Sommer jede Gelegenheit, um im Inselbad kurz abzutauchen. Sie findet es gut und wichtig, dass das Inselbad umgebaut wird und freut sich, dass die Becken in ihrer Anordnung so bleiben, wie sie sind. Wenn das Bad ab jetzt geschlossen ist, wird sie sich, nach Möglichkeit, am Lech abkühlen. Dieser ist an manchen Stellen in der Stadt, dank der Kiesbänke zugänglich. Es sei nicht das Gleiche wie das Inselbad, aber in der kurzen Zeit, die sie in ihrem prallen Alltag zur Verfügung hat, eine echte Alternative.

Sprungakrobatik im Landsberger Inselbad. Foto: Christian Rudnik

Dem können sich Alisa Schischma, 28 aus Landsberg und ihre Freundin Lena Schmidt, 28 eher nicht so anschließen. Die beiden jungen Frauen haben sich aus dem Trubel im Bad an den Lechstrand zurückgezogen und spielen im Halbschatten gemütlich „Mensch-ärgere-Dich-nicht“. Zum Schwimmen gehen sie nicht in den Lech, sondern zurück auf die andere Seite des Zaunes in das Schwimmbecken, denn das Lechwasser ist nicht so ihr Ding.

Ein toller Blick auf das Landsberger Inselbad. Foto: Christian Rudnik

Auch für die Clique um Hella Tagkizadeh ist das Baden am Lech keine Alternative zum Inselbad. „Früher waren wir am Lech daheim“, sagt Toni Heilrath. Heute ist das Wildbaden keine Option mehr. Viele wird es an den verbleibenden Sommertagen an die Badeseen oder in die Freibäder der Umgebung ziehen, das erzählen vor allem Familien mit Kindern. Die Anwesenheit von Bademeistern, Rettungsschwimmern und die entsprechende Infrastruktur wie Toiletten, Wickelräume und vieles mehr, die gibt es beim Wildbaden nicht und vermittelt doch ein Gefühl von Sicherheit, auch wenn diese nach den vielen jüngsten Ereignissen nie garantiert sei. Und so eint in diesem Jahr alle vor allem ein Gefühl: die Vorfreude aufs nächste Jahr in der eigenen, kleinen Inselbad-Welt.

Letzter Tag im Kiosk im Inselbbad. Im Bild: von links nach rechts: Sebastian Pavic, Renate Pavic, Lisa Pavic und Lucivaldo. Foto: Lu Grundmann

Von Lu Grundmann