Drinnen und Draußen: Die Musikschule zeigt ihr Können

Singen, musizieren und das allein oder in der Gruppe: Eine Musikschule bietet in der Regel je nach Größe und Ausrichtung für Menschen aller Altersstufen musikalische Aus- und Weiterbildung oder auch einfach nur Ensembles zum gemeinsamen „Musik machen“ an. Was speziell die städtische Sing- und Musikschule Landsberg zu leisten vermag, konnten Interessierte bei deren Tag der offenen Tür herausfinden, erleben und erhören.

Letzteres war dank passenden Wetters bereits vor dem großen Eingangstor in die Schule neben der Karolinenbrücke möglich. Im Durchgang zum Peter-Dörfler-Weg präsentierten sich Nachwuchsband, Früherziehung und die Jüngsten aus dem Singklassenbereich. Gleichzeitig war der Garten im Innenhof des Gebäudekomplexes zur klingenden Oase geworden. Im Fünf-Minuten-Takt musizierten hier der jüngste Orchesternachwuchs und Ensembles aus den verschiedenen Klassen vor großem Publikum. Der fliegende Wechsel war aufgrund der Größe des Gartens möglich: Während beispielsweise das Miniorchester unter Bäumen noch den Anweisungen seines Leiters Ariya Wibisono folgte, hatte das Celloensemble (Leitung Lisa Pokorny) an anderer, ebenfalls gut beschatteter Fläche, Platz genommen.

Schnupperstunden für die musikalische Früherziehung

Etliche Saxofone wiederum warteten gemeinsam mit Spielerinnen, Spielern und Leiterin Jeanette Höfer auf der großen Treppe vom Haus zum Garten auf ihren Einsatz. Selbst die Schlagwerker hatten keine Mühe gescheut und Größeres aus ihrem Instrumentenpool nach draußen geschleppt. Auf Outdoor folgte Indoor, auf kurzes Hörerlebnis konnte selbst ausprobierte werden: Lehrerinnen und Lehrer der Schule boten in den Unterrichtsräumen der Instrumental- und Gesangsklassen sowie der musikalischen Früherziehung Schnupperstunden an.

Etwas ganz Besonderes sind die Lauschkonzerte, die im Vortragssaal im zweiten Stock der Schule besucht werden konnten. Bei diesem Format können Interessierte jederzeit kommen und gehen, die Türen zum Flur blieben dafür stets offen. Für Besucherinnen und Besucher gab es zwar ein paar Stühle, vor allem aber waren Kissen und Decken ausgelegt für bequemes Sitzen auf dem Boden. Die Auftretenden, waren sie nicht gerade auf die beiden Flügel auf der Bühne angewiesen, loteten die Akustik des Saales mit Blas-, Zupf- und Streichinstrumenten von verschiedenen Plätzen aus.

Das Musikschulbüro war für Neuanmeldungen ebenfalls besetzt. Für bisher Unentschlossene ist das laut Musikschulleiterin Birgit Abe auch weiterhin auf der Homepage der Musikschule online möglich. Neu an der städtischen Sing- und Musikschule sei „Geige lernen wie eine Muttersprache“ nach der Suzuki-Methode für Kinder ab drei Jahren. Geigenlehrer Ariya Wibisono bietet bei ausreichend Interesse, dieses nach Gründer Shinichi Suzuki benannte Konzept an. Was sie besonders freue, merkte Schulleiterin Birgit Abe am Rand des Tags der offenen Tür an, sei die Genehmigung seitens der Stadt für den Ausbau des Musikunterrichts in den städtischen Grundschulen.