Spaß und Kreatives beim Sommerfest von Regens Wagner in Holzhausen

Strahlender Sonnenschein vom weiß-blauen Himmel und angenehme Temperaturen – das hat Tradition beim Regens Wagner Sommerfest in Holzhausen. Gibt es da vielleicht doch einen besonderen Draht nach oben, wie Einrichtungsleiter Matthias Albrecht am Ende des Wortgottesdienstes mutmaßte? Wasser spielte heuer eine zentrale Rolle. Darauf wiesen auch mehrere Gießkannen auf dem Freiluft-Altartisch hin. Diakon Thomas Knill sprach vom Glauben, der im Menschen wie Wasser sprudeln und immer wieder neu ausgegossen werden soll. Oder laut hinausposaunt: Auch das ist mit einer Gießkanne möglich, wie Knill zur Freude der vielen Mitfeiernden bewies. Er wolle der Musikkapelle Holzhausen ja nicht zu nahe treten, meinte er schmunzelnd, das mit dem Ausgießer intonierte Sanktus-Lied allerdings war durchaus konkurrenzfähig.

Nach so viel fröhlich-geistlichem Genuss durfte es irdisch werden. Mittlerweile tummelten sich auf dem weitläufigen Areal rund um die Gebäude der Einrichtung bereits viele Gäste. Die Musikkapelle Holzhausen zog um in den Innenhof, wo diverse angebotene Speisen verführerisch dufteten. Die Landsberger Johanniter-Rettungshundestaffel lockte mit ersten Vorführungen zum auf einem schattigen Platz aufgebauten Parcours. Schnell waren Familien mit ihren Kindern auf der beliebten Spielemeile unterwegs, wo es nach so lustigen Aufgaben wie Ringe werfen, Froschhüpfen oder Enten angeln kleine Preise zu gewinnen gab.

Beim Sommerfest in Holzhausen gab es Angebote für Groß und Klein

Die Wasserrutsche war bei solch herrlichem Wetter natürlich ein Muss. Feuerwehrauto, Kinderschminken, Tombola, Porträtmaler, Jazzdance, Walkingrunde, Linedance, Samba Rhythmen: Das Unterhaltungsangebot war reichhaltig. Was auch für das Angebot an den Marktständen galt. Die Magnuswerkstätten buhlten mit den beliebten Kunstwerken aus rostigem Metall um Käufer, beim Schulbasar gab es „Kreatives aus den Praxistagen“ der Regens-Wagner-Berufsschule Holzhausen. Einmal pro Woche werden dort fünf Stunden lang praktische Tätigkeiten geübt.

Die Schülerinnen und Schüler betätigen sich auch als Koch oder Bäcker. Die fünf Stunden am Stück sollen dabei die normale Arbeitswelt simulieren. Der Verein der Freunde und Förderer von Regens Wagner Holzhausen warb um Mitglieder und zeigte am Beispiel des von ihm initiierten und geförderten Kleintierbereichs, was mit den Beiträgen passiert. Und: Regens Wagner Holzhausen ist Ausbildungsbetrieb. Vorgestellt wurden Erzieher und Heilerziehungspfleger.

In Holzhausen werden Ausbildungsberufe vorgestellt

Laura Scheitle wird ab Herbst eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin beginnen. Sie kenne das Magnusheim seit vielen Jahren, über eine hier betreute Tante und ihre hier beschäftigte Mutter. Sie sei sicher, dass es der richtige Beruf in einer Einrichtung sei, die sie stets als wunderbare Gemeinschaft kennengelernt habe. Ausgebildet, ab Herbst sind es drei Azubis, wird auch in der großen Bioland-Gärtnerei, wie Gärtnermeister Matthias Bartels verrät.