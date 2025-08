Am Dienstag wird die Schlossergasse in Landsberg für einen Tag gesperrt

Die Stadt Landsberg führt im August und September dringend notwendige Straßenunterhaltsarbeiten in der Schlossergasse durch. Laut einer Pressemitteilung weist der bauliche Zustand der Fahrbahn erhebliche Mängel hinsichtlich Fahrkomfort und Lärmentwicklung auf und macht Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit erforderlich. Da diese Arbeiten aus technischer Sicht kurzfristig umgesetzt werden müssen, erfolgen sie in den Sommerferien in gebündelter Form. Gleichzeitig dienen sie der Vorbereitung auf die geplante umfassende Neugestaltung des Altstadtbereichs.

Start ist am Dienstag, 5. August, mit geotechnische Bodenuntersuchungen, die als Grundlage für die geplante Neugestaltung des Altstadtbereichs dienen sollen. Dafür sind an diesem Tag eine ganztägige Vollsperrung der Schlossergasse sowie ein Parkverbot erforderlich. Das bedeutet im Detail:

Anlieger der Alten Bergstraße können über die Neue Bergstraße ausfahren.

Bewohner und Gewerbetreibende der Herzog-Ernst-Straße und des Hellmairplatzes erreichen ihre Gebäude über den Hauptplatz und fahren über den Holzmarkt ab.

Zusätzlich nutzt die Stadt die Sperrung für begleitende Arbeiten. So führen die Stadtwerke eine Kanalbefahrung durch und der städtische Bauhof reinigt den Pflasterbelag, entfernt Bewuchs und pflegt die Fugen.

Im September wird eine Dünnschicht Asphaltdecke aufgebracht

Zur Beseitigung von Spurrillen, Unebenheiten und Schadstellen wird dann von Montag bis Mittwoch, 8. bis 10. September, in einem weiteren Schritt eine Dünnschicht-Asphaltdecke aufgebracht. Die Maßnahme dient der kurzfristigen Verbesserung der Fahrbahnqualität bis zur umfassenden Neugestaltung der Altstadt. Sie ist technisch mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt. Während der dreitägigen Bauzeit ist eine Vollsperrung der Schlossergasse erforderlich. Die konkrete Verkehrsführung wird noch festgelegt und rechtzeitig bekannt gegeben. (AZ)