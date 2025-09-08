So wirkt sich die Sperrung der Schlossergasse in Landsberg aus

Mehr Verkehr auf dem Hauptplatz und in der Herkomerstraße, Ruhe in Hinteranger und Schulgasse und ein schwarz eingefärbtes Pflaster zwischen Holzmarkt und Schmalzturm: Die Sanierung der Fahrbahndecke in der Schlossergasse hat am Montagmorgen begonnen. Für Anwohnende, Lieferverkehr und Durchfahrende hat dies an drei Tagen Umleitungen sowie Halte- und Parkverbote zur Folge.

Von Montag bis Mittwoch, 8. bis 10. September, wird am Holzmarkt und in der Schlossergasse eine dünne Asphaltschicht aufgetragen. In den vergangenen Jahren haben sich dort im Pflaster Spurrillen, Schadstellen und Unebenheiten gebildet. Um eine griffige und ebene Straßenoberfläche wiederherzustellen, werden dünne Schichten im Kalteinbau, kurz DSK (Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise), aufgetragen, wie vor Ort zu erfahren war. Am Montag wurde eine Art schwarzer Kleber aufgebracht, danach wird, einfach erklärt, ein Gemisch aus Bitumen, körnigen Steinchen und Wasser aufgetragen. Ist das Wasser aus dem Gemisch entwichen, ist die dünne Asphaltdecke befahrbar. Wie lang dies dauert, hängt von der Witterung ab.

Icon vergrößern Eine Art schwarzer Kleber wurde zunächst in der Schlossergasse in Landsberg aufgebracht. Foto: Thomas Wunder Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Eine Art schwarzer Kleber wurde zunächst in der Schlossergasse in Landsberg aufgebracht. Foto: Thomas Wunder

Während der dreitägigen Arbeiten ist die Schlossergasse für den gesamten Verkehr voll gesperrt. Die Umleitungs- und Parkregelungen sind vor Ort ausgeschildert und in einem begleitenden Flyer mit grafischer Übersicht dargestellt. Die Verkehrsführung variiert jedoch während der Bauphase, weil der Übergang von der Schlossergasse in den Hinteranger laut Planung der Stadt als erstes saniert wird und somit früher befahren werden kann.

Die Verkehrsführung am Montag und Dienstag, 8. und 9. September: Vollsperrung Schlossergasse, Halteverbote in der Schlossergasse, am Holzmarkt und in der Herzog-Ernst-Straße, Zufahrt zur nördlichen Altstadt nur über das Sandauer Tor, im Hinteren Anger ist nur Lieferverkehr möglich (keine Wendemöglichkeit und Parkverbot), Ausfahrt aus der nördlichen Altstadt nur über Vorderen Anger und die Vordere Mühlgasse, die Schulgasse und die Ausfahrt Alte Bergstraße sind gesperrt.

Die Verkehrsführung am Mittwoch, 10. September: Vollsperrung Schlossergasse, Halteverbote in der Schlossergasse, am Holzmarkt und in der Herzog-Ernst-Straße, Zufahrt zur nördlichen Altstadt nur über das Sandauer Tor, Hinterer Anger und Schulgasse sind wieder frei, Ausfahrt Vorderer Anger über Schulgasse und Hinterer Anger wieder möglich, Ausfahrt Alte Bergstraße bleibt gesperrt.

Icon vergrößern Straßenunterhaltsarbeiten in der Schlossergasse. So sieht die Umfahrung aus. Foto: Grafik: Stadt Landsberg Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Straßenunterhaltsarbeiten in der Schlossergasse. So sieht die Umfahrung aus. Foto: Grafik: Stadt Landsberg

Der Überzug des alten Pflasterbelags mit einer dünnen Asphaltschicht ist laut Mitteilung der Stadt eine vorübergehende Maßnahme, bis im Zuge der geplanten Altstadterneuerung eine umfassende Neugestaltung erfolgt. Die Maßnahme wurde mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt.