Kabarett, Musik und schräge Geschichten bei der Landsberger Kleinkunstbühne

Mit einem Programm, gespickt mit Hochkarätern der deutschen Kabarett-Szene, großartigen Musikern und Kleinkunst-Kult, startet die Kleinkunstbühne Landsberg s'Maximilianeum am Freitag, 3. Oktober, in die Spielzeit 2025/2026. Den Auftakt macht laut einer Pressemitteilung „Pointen-Papst“ Werner Koczwara, des Weiteren stehen illustre Namen wie Christoph Sieber, Anna Mateur & The Beuys, Andreas Martin Hofmair, Martin Kälberer und Pam Pam Ida mit einem Doppelkonzert auf der Gästeliste. Zudem gibt es anlässlich der Kommunalwahl im kommenden Jahr die Premiere des neuen Programms der Landsberger Kabarett-Truppe Kavernenduo 2.0 und – inzwischen zum dritten Mal – einen Tanzabend als Alternative zum konventionellen Faschingstreiben.

In der anstehenden Saison erwartet das Publikum erneut ein Mix aus Kabarett, Musikkabarett und Musik: Werner Koczwara und Christoph Sieber halten die Fahnen für das klassische gesellschaftspolitische Kabarett hoch. Gleich drei Künstlerinnen und Künstler sind erstmals Gast der Kleinkunstbühne: Christoph Sieber, die sächsische Comedy-Kabarettistin Anna Mateur sowie die Schauspielerin und Kabarettistin Anna Schäfer mit einem Ein-Frau-Solo zum Weltfrauentag.

Ein vielfältiges Programm bei der Landsberger Kleinkunstbühne

Und es gibt natürlich auch die liebgewonnenen Stammgäste: Gleich mit einem Doppelkonzert sind laut der Pressemitteilung Pam Pam Ida am Start, die seit den Anfängen ihrer steilen Karriere immer wieder gerne nach Landsberg kommen. Mehrfachtäter sind auch der Ausnahmemusiker Martin Kälberer und der Anarcho-Bayer Erwin Rehling. Apropos Anarcho: Nach ihrem gefeierten Auftritt im Jahr 2023 spielt Tam Tam Combony, die wohl schrägste Tanzband der Republik, wieder zum alternativen Fasching auf.

Für die regionale Komponente im Programm sorgen das Weihnachtsbrettl, bei dem heuer die Stadtjugendkapelle den musikalischen Part übernimmt, vor allem aber das Kavernenduo 2.0 mit der Premiere des auf die anstehende Kommunalwahl zugepfeilten Programms: „Einer gegen alle, alle gegen eine“.

Icon vergrößern Werner Koczwara wird zum Auftakt im Stadttheater auftreten. Foto: Ingrid Hertfelder Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Werner Koczwara wird zum Auftakt im Stadttheater auftreten. Foto: Ingrid Hertfelder

Armin Federl, Zweiter Vorsitzender und Programmmacher bei der Kleinkunstbühne, freut sich noch immer auf neue Programme: „Es gibt noch so viele tolle Künstlerinnen und Künstler, die ich nach Landsberg holen will, genauso freue ich mich aber auf Wiedersehen mit altbekannten Künstlerinnen und Künstlern, mit vielen gibt es ein sehr herzliches Verhältnis. Besonders stolz bin ich bei diesem Programm neben der Vielfalt, dass es uns nach Jahren gelungen ist, Anna Mateur nach Landsberg zu locken.“

Keine gravierenden Neuerungen gibt es auf der organisatorischen Seite. Wie der Vorsitzende Volker Horwat bei der Programmvorstellung sagte, „hat es sich für alle Beteiligten bewährt, dass der Vorverkauf für die Veranstaltungen der Kleinkunstbühne parallel zum Vorverkauf des Stadttheaters läuft.“ Es gäbe zwar immer noch einigen Erklärungsbedarf, insgesamt habe sich das System aber gut eingespielt.

Programm der Kleinkunstbühne ist nicht mehr im gedruckten Theaterprogramm enthalten

Auf Kritik ist laut der Pressemitteilung indes gestoßen, dass das Programm der Kleinkunstbühne nicht mehr im gedruckten Theaterprogramm enthalten ist: „Die kurzfristige Information mitten in der Vorbereitungsphase für das neue Programm war unglücklich, auch wenn wir letztlich die Argumente des Stadttheaters nachvollziehen können und akzeptieren“, sagt Frank Volk, Pressesprecher der Kleinkunstbühne. Gefunden hat man den Kompromiss, dass ein Flyer mit dem Programm der Kleinkunstbühne dem Versand des Theater-Programmheftes beigelegt wird: „Wir schauen jetzt, wie sich die Änderung auf den Kartenvorverkauf auswirkt“, ergänzt Volker Horwat.

Die Kleinkunstbühne geht grundsätzlich mit unveränderten Preisen in die neue Spielzeit, wobei bei Pam Pam Ida die Preisspanne etwas höher angesetzt ist. Mit der flexibleren Gestaltung der Eintrittspreise hat der Vorstand Programmmacher Armin Federl einen größeren Verhandlungsspielraum mit Agenturen und Künstlern eingeräumt, um weiterhin erstklassiges Kabarett nach Landsberg zu holen. Die Information zu den Eintrittspreisen der jeweiligen Veranstaltungen finden die Besucherinnen und Besucher auf der Internetseite des Stadttheaters sowie der Internetseite der Kleinkunstbühne (www.kleinkunstbuehne-landsberg.de). (AZ)