vor 38 Min.

Bald steht das Heimrennen an

Bronze für BMX-Fahrer

Mit einer Bronzemedaille ist der BMX-Fahrer Matteo Weissbarth aus Landsberg von der süddeutschen Meisterschaft in Weiterstadt zurückgekehrt. Bei den Titelkämpfen waren auch noch andere Nachwuchssportler aus dem Landkreis Landsberg dabei.

Knapp 300 Teilnehmer waren in den verschiedenen Altersklassen am Start – die MAC-Fahrer trafen auf harte Konkurrenz. In der Klasse Beginners belegte der sechsjährige Landsberger Matteo Weissbarth, der für den MAC Königsbrunn startet, den sehr guten dritten Platz. In einer der stärksten Klassen, den Boys 11/12, gingen 35 Sportler an den Start. Für den Obermeitinger Lennox Ortel (zehn Jahre alt), ebenfalls für den MAC Königsbrunn am Start, lief es nicht nach Plan, er belegte Platz 27.

Am kommenden Wochenende geht es für die BMX-Sportler nach Stuttgart: Auf der einzigen Supercross-BMX-Bahn in Deutschland finden die deutschen Meisterschaften statt. Die nächsten Wochen werden im wahrsten Sinne sehr sportlich, nach der Deutschen folgt das Heimrennen des MAC Königsbrunn am Wochenende 13./14. Juli auf der BMX-Bahn am Ilsesee. Für die Landkreis-Sportler ein Höhepunkt, können sie doch mal vor „ihrem“ Publikum ihr Können zeigen.

Und dann steht das größte sportliche Ereignis für dem BMX-Sport in diesem Jahr an: die Weltmeisterschaft im belgischen Zolder.

Auf dem Gelände der ehemaligen F1-Rennstrecke Circuit Zolder werden etwa 4000 BMX-Sportler aus der ganzen Welt um die Krone kämpfen. Unter ihnen sind auch acht Sportler des MAC Königsbrunn. Den Landkreis Landsberg vertreten bei diesem Top-Rennen Lennox Ortel und sein siebenjähriger Bruder Raphael. (lt)

