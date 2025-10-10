2. Bundesliga: Floorballer der Red Hocks Kaufering wollen ihre weiße Weste wahren

Die Saison ist noch jung, Tabellenplatz zwei hinter München in der 2. Floorball-Bundesliga Süd/Ost nur eine Momentaufnahme. Doch die Entwicklung zeige in die richtige Richtung, findet Henrik Nordström, Cheftrainer der Red Hocks nach drei Siegen aus den ersten drei Spielen. Am Samstag will das Team zu Hause nachlegen, dann ist der UHC Döbeln (ab 18 Uhr) zu Gast.

Nun gehe es darum, die in Gang setzte kleine Welle, auf der sein Team gerade surfe, weiterzureiten, fordert Nordström. „Ich freue mich auf das nächste Heimspiel und hoffe, dass wir unseren Schwung beibehalten und gleichzeitig kleine Details in unserem Spiel verbessern können.“ Die Gäste, vor einigen Jahren ebenfalls noch Teil der 1. Bundesliga, hatten kein leichtes Auftaktprogramm. Mit null Punkten und 3:14 Toren aus zwei Spielen sind die Sachsen schwach in die Saison gestartet. Dennoch wollen die Red Hocks keine voreiligen Schlüsse ziehen. „Wir müssen offensiv wie defensiv an unsere Leistung aus den vergangenen beiden Spielen anknüpfen“, appelliert Torwart Raphael Landherr.

Nordström ergänzt: „Uns erwartet mit Döbeln ein Gegner, der die ersten drei Punkte einfahren will – und wir sollten nicht das Team sein, das sie ihnen gibt.“ Zu verbessern gebe es überdies auch in der eigenen Mannschaft noch einiges: „Wir könnten aber durchaus noch abschlussstärker sein.“ (AZ)