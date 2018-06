vor 42 Min.

24 Stunden auf dem Ammersee Lokalsport

Anmeldung für die Regatta läuft bereits

Der Segelclub Landsberg (SCLL) lädt wieder zur Ammersee-Langstrecken-Regatta ein. Meldelisten für die 24-Stunden-Regatta am 7. Juli liegen im Internet bereit.

Die 44. Auflage dieser Regatta wird dieses Jahr erstmals mit einem sogenannten Tracking-System durchgeführt. Dieses neuartige System wird ergänzend zur Zeitnahme der an den Bahnmarken positionierten Kontrollboote eingesetzt und für alle teilnehmenden Boote verbindlich gefordert.

„Neben den vielen Vorteilen für Teilnehmer und Regattaleitung, kann nun der interessierte Zuschauer quasi live die Position der im Rennen befindlichen Boote mitverfolgen“, begeistert sich SCLL-Wettfahrtleiter Uli von Altenstadt. So rüstet sich eine der größten Regatten der bayerischen Voralpenseen auch technologisch für die digitale Zukunft.

Wie in den vergangenen Jahren werden wieder bis zu 100 Schiffe mit ihren Besatzungen erwartet. Startschuss ist am 7. Juli um 12 Uhr vor dem Steg des SCLL am Campingplatz St. Alban in Dießen. Mit der separaten Day-Race-Wertung für die erste Runde kann man zusätzlich für die Ammersee-Yardstick-Meisterschaft Punkte erringen.

Die überwiegende Zahl der Teilnehmer wird jedoch wieder die größere Herausforderung annehmen und die gesamten 24 Stunden unterwegs sein und dabei den Langstreckensegler des Jahres aussegeln. Vielen ist dabei die letztjährige Regatta mit ihren Starkwinden über die gesamte Zeit in Erinnerung, bei der dann auch prompt die Streckenrekorde purzelten.

Bei der Siegerehrung 14 Tage später beim Unterwirt in Türkenfeld werden die Sieger der einzelnen Klassen ihre Pokale in Empfang nehmen. Wieder gibt es eine große Tombola mit vielen wertvollen Preisen. Der Hauptpreis ist auch dieses Jahr ein Wochentörn auf einer Yacht im Mittelmeer. Die Tombola gibt auch denjenigen Seglern die Chance als Gewinner nach Hause zu gehen, die nicht auf die Stockerlplätze gekommen sind.

Anmeldungen zur Regatta am 7. Juli sind ab sofort unter www.scll.de möglich. (lt)

