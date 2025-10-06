75 Tore: Landsbergs Handballer gewinnen ein ereignisreiches Spiel

Mit einer engagierten Leistung sicherten sich die Handballer des TSV Landsberg in der Bezirksoberliga einen verdienten 39:36-Auswärtssieg beim TuS Fürstenfeldbruck II. Zur Bestbesetzung fehlen immer noch einige Spieler, aber das „Lazarett“ leert sich langsam und auch mit der aktuellen Aufstellung zeigten die Landsberger, dass sie auswärts bei einem nicht einfachen Gegner bestehen können.

Nach einem starken Beginn des TSV kamen die Gastgeber besser ins Spiel. Es zeigte sich, dass es immer schwierig wurde, wenn der TSV das Tempospiel der Hausherren zuließ. Es war insgesamt nicht das Spiel der Abwehrreihen. So entwickelte sich eine am Schluss torreiche Partie. Der TuS konnte den Rückstand zwar zunächst egalisieren (8:8/14.), doch bis zur Pause kam der Landsberger Angriff wieder ins Rollen und auch in der Abwehr fanden die TSV-Herren bessere Lösungen gegen die Gastgeber. In der Phase sorgten vor allem die Landsberger Youngster Daniel Bauer, Tobias Müller und Robin Ontl für Tore. So ging es mit 20:14 Vorsprung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel verringerte Fürstenfeldbruck den Rückstand (23:19/37.). Dann stabilisierte sich der TSV wieder. Den Zuschauern wurde auf jeden Fall etwas geboten, es fiel Tor um Tor, doch der Landsberger Vorsprung hielt. In der turbulenten Schlussphase schien es beim 36:31 (56.), dass die Sache zugunsten der Landsberger gelaufen wäre. Dann kassierte das Team jedoch noch eine Strafzeit und Fürstenfeldbruck sah noch Chancen (35:37). Doch die Landsberger hielten dagegen, machten auch Tempo. Alleine in der letzten Minute fielen vier Tore, auf jeder Seite zwei, sodass am Ende ein 39:36-Sieg für Landsberger stand.

„Unsere Abwehr war heute sicher nicht die stärkste. Dafür war unser Angriff durchschlagskräftig und die Jungs haben in der Schlussphase die Nerven behalten. Mit dem Erfolg konnte man nicht unbedingt rechnen, sehr gut“, zeigte sich Trainer Florian Pfänder nach dem Spiel zufrieden.

TSV: Leon von Hayek, Louis Weigel (1), Daniel Bauer (6), Tobias Müller (8), Fynn Meier (6), Armin Ahic (5), Ludwig Kreiß, Patrick Czok, Gatto Piepenburg, André Pfeffer, Kai Roth (9/3), Robin Ontl (4/1).