Aufsteiger zeigen sich treffsicher

Jahn Landsberg gewinnt das Spiel der Reserven in Schondorf

Die torreichste Partie am gestrigen Spieltag – mit sieben Treffern – lieferten zwei Aufsteiger ab: Die Reserven von Jahn Landsberg und Gastgeber TSV Schondorf boten einiges. In zwei weiteren Spielen konnten sich die Keeper ein ums andere Mal auszeichnen.

Einen klaren 5:2-Erfolg landete die Reserve von Jahn Landsberg bei der zweiten Mannschaft von Schondorf. Die erste Viertelstunde verschliefen die Gäste, was folgerichtig mit dem 1:0 bestraft wurde. Im Anschluss kam Jahn besser in die Partie und erspielten sich durch gute und sichere Kombinationen viele Möglichkeiten.

Bis zum Seitenwechsel drehten die Jahnler die Partie und lagen 3:1 vorne. Nach dem 2:4-Anschlusstor bekam Schondorf mehr Zugriff aufs Spiel. Mit dem fünften Treffer machte Landsberg jedoch den Sack zu.

Buchstäblich mit dem Abpfiff sicherte sich Scheuring einen Punkt gegen den Gastgeber aus Finning. Im ersten Durchgang spielte der TSV offensiv nach vorne und kam zu fünf hochkarätigen Möglichkeiten, die der sehr gut aufgelegte Scheuringer Keeper Achzet ein ums andere mal parierte. Finning hatte nach dem Wechsel weitere gute Chancen. Per Foulelfmeter markierte der TSV die 1:0-Führung. Völlig überraschend glichen die Gäste mit einem Fernschuss in der 90. Minute zum 1:1 aus.

Der Absteiger aus der Kreisklasse, TSV Herrsching, entführte mit einem 2:0-Auswärtssieg gegen die Reserve von Penzing drei Punkte. Der junge, sehr gut pfeifende Unparteiische leitete die Partie souverän. Die junge, kämpferisch gut aufgelegte Mannschaft vom FCP geriet nach einer Ecke unglücklich mit 0:1 in Rückstand.

Mit einer sehr gut herausgespielten Aktion machten die Gäste vom Ammersee alles klar. Dennoch war der neue Trainer Daniel Wastl mit seinem Team zufrieden. „Auf dieser jungen Mannschaft lässt sich aufbauen“, lautete sein Fazit nach 90 Minuten.

Mit 3:1 siegte die DJK Schwabhausen gegen den FC Dettenschwang. Dabei kamen die Gäste in den ersten zehn Minuten besser in die Partie. Der gut aufgelegte DJK- Keeper Florian Greinwald bewahrte sein Team in der ersten Hälfte jedoch vor einen Rückstand.

Aus einem kompakteren Mittelfeld heraus markierten die Gastgeber die 1:0-Führung. Postwendend glich der FCD aus. Im Anschluss daran wurde die Partie ruppiger, was etliche Gelbe Karten auf beiden Seiten zur Folge hatte. Schwabhausen nahm das Heft wieder in die Hand, und machte mit zwei weiteren Treffern alles klar.

Insgesamt einen guten Einstand in die Saison feierte der FC Greifenberg gegen die SG Lengenfeld/Stoffen. Auch wenn die Greifenberger zunächst in Rückstand gerieten, drehten sie dann doch das Spiel. Die Führung für die neue SG war verdient, doch am Ende hatte Greifenberg den längeren Atem.

Den anfänglichen Rückstand hat Hofstetten gut weggesteckt. „Nach der langen Pause war schon ein wenig Nervosität da“, sagt Trainer Michael Echter. Doch spätestens aber der Pause war es ein Spiel auf ein Tor – mit einem verdienten Sieg für die Gastgeber. (lt/chra/)

Schondorf II - Jahn LL II 2:5; 1:0 v. Sachs (10.), 1:1 Glass (20.), 1:2 Stepber (26.), 1:3 Steber (52.), 1:4 Glass (60.), 2:4 Rummelsberger (70.), 2:5 Morina (80.)

Greifenb. - SG Stoff/Leng. 3:1;

Penzing II - Herrsching 0:2;

Hofstetten - Breitbrunn 3:1;

Schwabh. - Dettenschw. 3:1;

Finning - Scheuring 1:1;