Reichling im Pech

Kellerkind hat gegen Schongau das Nachsehen. Rott übernimmt die Führung

Der TSV Rott steht in der A-Klasse 8 ganz oben. Zwar punktgleich mit dem TSV Schongau, aber den nächsten Verfolger Burggen hat man etwas distanziert.

Der TSV Rott hat das Duell mit Burggen genutzt, um den Gast auf Distanz zu bringen. Nach einem guten Start der Gastgeber kam Burggen besser ins Spiel und es gab Chancen auf beiden Seiten. Allerdings konnte keine davon verwertet werden, bis zur Pause blieb es beim 0:0. Das änderte sich in der zweiten Hälfte: Lukas Hofmann brachte die Rotter mit seinen zwei Toren auf die Siegerstraße. Der Anschlusstreffer für Burggen sorgte noch mal für Spannung, aber Rott ließ nichts mehr anbrennen.

Eine tolle Moral zeigte Denklingens Reserve gegen Böbing: Nach einer missratenen ersten Halbzeit, in der man zwei Gegentore kassierte, kamen die Denklinger wieder zurück. Auch das dritte Gegentor steckte man weg und erkämpfte sich ein verdientes und gerechtes Unentschieden: In der ersten Halbzeit überzeugte Böbing, in der zweiten dann Denklingen.

Es läuft einfach nicht beim SV Reichling. Acht Stammspieler muss Trainer Michael Platz beim 1:2 in Schongau ersetzen, zudem fehlt das nötige Glück. „Ich hatte drei A-Jugend-Spieler und zwei, die kaum trainiert hatten, in der Startelf“, so der SVR-Coach. Dafür habe sich sein Team wacker geschlagen. Doch wieder hatte man Pech: Erst gab der Schiedsrichter einen möglichen Elfmeter für sein Team nicht – im Gegenzug wurde ein Reichlinger angeschossen und lenkte den Ball ins eigene Tor. Zumindest kehren einige Verletzte zurück ins Team und mit ihnen hofft Michael Platz, auch das Glück. (grf/fp/welm)

Denklingen II - Böbing 3:3; 0:1 Kees (7./FE), 0:2 Kees (45+1), 1:2 Schleich (47.), 1:3 Kees (54.), 2:3 Hauber (57.), 3:3 Ahmon (63.)

Schongau - Reichling 2:1; 1:0 Dedic (36.), 1:1 Socher (45.), 2:1 Riedl (82.); Gelb-Rot: Seelau (90./SVR)

Rott - Burggen 2:1; 1:0 Hofmann (53.), 2:0 Hofmann (61.); 2:1 Ammersinn (87.)