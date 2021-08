SG verliert klar gegen Finning

Stoffen/Lengenfeld wartet weiter auf die ersten Punkte. Im Duell der Reserveteams hat Jahn Landsberg das bessere Ende für sich. Für Scheuring ist es ein Spieltag zum Vergessen

Landkreis In gleich vier Partien in der A-Klasse 7 fielen an diesem Spieltag fünf oder mehr Tore.

Der Gast aus Penzing begann druckvoll und ging durch ein Eigentor von Jahn Landsberg im Duell der Zweiten Mannschaften in Führung. Mit einem sehenswerten direkten Freistoß in den Winkel glich Lukas Glass aus. Nach dem Wechsel markierte Landsberg per Doppelschlag die Vorentscheidung zum 3:1. Penzing konnte nur noch verkürzen.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte zwischen den beiden Reserveteams aus Landsberg und Schondorf gab es wenig Höhepunkte. Der TSV blieb am Drücker, doch nach einem Fehlpass und dem daraus resultierenenden berechtigten Foulelfmeter gelang Schondorf das 1:0. Der gut leitende Schiedsrichter hatte die Partie jederzeit im Griff. Kurz vor Ende hatte der TSV Landsberg noch eine hundertprozentige Chance, die allerdings vergeben wurde.

Mit 2:0 gewann Herrsching die Begegnung gegen Greifenberg. Einziger, aber negativer Höhepunkt in der ersten Hälfte war die schwere Verletzung eines Greifenberger Spielers nach fünf Minuten, der sich das Schlüsselbein brach. Nach dem 1:0 in der 49. wurde die Partie „farbenfroh“. Etliche Gelbe Karten beider Teams sowie zwei Ampelkarten für die Gäste prägten das Spiel. Greifenberg hatte den Ausgleich auf dem Fuss, doch die Hausherren machten es mit dem 2:0 besser.

Der Gast aus Finning konnte die Partie gegen die SG Stoffen/ Lengenfeld klar für sich entscheiden. Der TSV erzielte bereits in der dritten Minute die 1:0-Führung. Noch vor dem Wechsel dann das 2:0. Nach der Pause hatte die SG mehr Spielanteile, und prompt gelang der Anschlusstreffer. Knackpunkt war aufseiten der Hausherren die Ampelkarte in der 70. Minute. Die numerische Überlegenheit nutzte Finning zu zwei weiteren Treffern.

Einen klaren 5:1-Erfolg erzielte Breitbrunn gegenden FC Scheuring. Bereits nach neun Minuten ging Breitbrunn durch ein Eigentor der Gäste in Führung. Noch vor dem Wechsel fiel das 2:0 für die Hausherren. Drei Minuten nach Wiederanpfiff gelang den Sportfreunden mit dem 3:0 dann die Vorentscheidung.

5:1, so endete das Spiel des FC Hofstetten gegen die DJK Schwabhausen. Lukas Dobmeier erzielte das 1:0. Einen Foulelfmeter konnte die DJK auch im zweiten Versuch nicht im Gehäuse unterbringen. Im Anschluss erspielte sich der FC Hofstetten Chance um Chance und konnte mehrere davon in Treffer ummünzen. Lob gab es für die „sehr gute Leistung“ des Unparteiischen.

Im ersten Durchgang hatten die Gäste aus Erpfting gegen den FC Dettenschwang deutlich mehr vom Spiel, ohne klare Chancen zu generieren. Nach einer Ecke fiel die 1:0-Führung für den SVE. Nach dem Wechsel ein anderes Bild: Nun spielte der FCD und schaffte den Ausgleich. Weitere gute Möglichkeiten konnten von Dettenschwang nicht mehr in Tore umgemünzt werden. (lt)

Jahn Landsberg II - FC Penzing II 3:2; 0:1 Graf (14., ET), 1:1 und 2:1 Glass (28., 80.), 3:1 Fenkl (82.), 3:2 Leitner (87.)

TSV Landsberg II - Schondorf II 0:1; Cyimana (49., FE)

Herrsching - Greifenberg 2:0; 1:0 Hasani (49.), 2:0 Ziegler (78.), Gelb-Rot für die Greifenberger Brozulat (77.) und Albrecht (78.) Stoffen/Lengenf. - Finning 1:4, 0:1 Jung (3.), 0:2 Moos (20.), 1:2 Süß (59.), 1:3 und 1:4 Greis (77., 83.), Gelb-Rot: Schmelcher (Stoffen/Lengenfeld, 70.) Hofstetten - Schwabhausen 4:1, 1:0 Dobmeier (11.), 2:0 und 3:0 Pichlmeyr (31., 52.), 3:1 Schäufler, 4:1 Baum (77.) Dettenschwang - Erpfting 1:1, Kemeny (8.), 1:1 Mayr (85.) Breitenbrunn - Scheuring 5:1; 1:0, 3:0, 4:1 Wagner (8., 33., 81.), 2:0 Koch (33.), 3:1 B. Thoma (58.), 5:1 Roelz, Rot: M. Thoma (Scheuring, 58.)