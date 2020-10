vor 18 Min.

Ab jetzt wird in Landsberg auch Rugby gespielt

Plus Auf dem Platz von Jahn Landsberg findet das erste Rugbyspiel statt. Der Verein feiert dabei gleich mehrere Premieren.

Von Margit Messelhäuser

Jetzt gibt es offiziell in Landsberg eine weitere Sportart: Rugby. Auf dem Jahn-Sportplatz hat der Rugby Club Landsberg sein erstes Spiel ausgetragen und damit auch das erste eigene Spielfeld eingeweiht – demnächst wird nämlich aus dem RC Landsberg eine Abteilung bei Jahn Landsberg. Und besser hätte die Premiere für die Rugbyspieler kaum laufen können.

Alles spielte mit – bis aufs Wetter. Aber da sind die Rugbyspieler hart im Nehmen, schließlich müssen sie auch im Spiel einiges einstecken. „Trotz strömenden Regens und einer regelrechten Schlammschlacht war es ein gelungener Einstand für unsere Sportart“, freut sich Michael Reiser, noch Vorsitzender des RC Landsberg.

Für einige Landsberger war es das erste Spiel überhaupt

Tatsächlich feierte der RC Landsberg gleich mehrere Premieren: Nicht nur, dass es das erste Spiel des Vereins in Landsberg war, es war vermutlich auch das erste Rugbyspiel überhaupt in Landsberg. „Außerdem haben sechs Spieler von uns ihr erstes Spiel ausgetragen“, sagt Reiser und setzt noch eins drauf: Der 41:5-Sieg gegen den RC Meteors Nördlingen war der erste Sieg überhaupt in der noch jungen Vereinsgeschichte. „Es hat wirklich alles gepasst“, freut sich der Noch-Vereinsvorsitzende, denn alle diese Bestmarken durfte die Mannschaft zusammen mit gut 60 Zuschauern feiern.

Der gesperrte Landsberger Kunstrasen wurde zum Glücksfall

Bislang hatte der RC Landsberg seine Heimspiele in der Verbandsliga Bayern auswärts austragen müssen, da kein geeignetes Spielfeld vorhanden war. Als der Kunstrasenplatz im Landsberger Sportzentrum gesperrt wurde, fehlte den Rugbyspielern auch noch die Trainingsmöglichkeit. Dann kam es zum Kontakt mit der FT Jahn Landsberg – und daraus entwickelte sich der Plan, sich als Abteilung den Jahnlern anzuschließen.

Mit einem Freundschaftsspiel gegen Nördlingen feierten die Landsberger (grüne Trikots) die Eröffnung ihres Platzes. Bild: Julian Leitenstorfer

Demnächst soll dieser Schritt vollzogen werden, schließlich haben die Rugbyspieler auf dem Jahnplatz nun auch ein eigenes Spielfeld. Und spätestens ab März nächsten Jahres, wenn die Verbandsliga wieder startet, darf man sich auf regelmäßige Spiele der doch etwas exotischen Sportart in Landsberg freuen. Aber vielleicht klappt es auch in diesem Jahr noch mit einem Freundschaftsspiel.

