10:06 Uhr

Andrew McPherson läuft für den HC Landsberg auf

Spektakulärer Neuzugang: Mit der spektakulären Verpflichtung des früheren Landsberger Publikumslieblings Andrew McPherson reagiert der HCL auf die vielen verletzungsbedingten Ausfälle.

Eine spektakuläre Neuverpflichtung hat der HC Landsberg am Mittwochmorgen bekanntgegeben. Mit Andrew McPherson kehrt der Publikumsliebling aus den Zeiten des EV Landsberg in der Oberliga und 2. Liga an den Lech zurück. Der 40-Jährige wird ab dem ersten Punktspiel mit der Nummer 97 auflaufen und die Riverkings in der Rolle des Führungsspielers so lange unterstützen, bis die verletzten Daniel Menge und Adriano Carciola im November wieder an Bord sind. Mit Bremerhaven und Bietigheim gewann McPherson die DEL2-Meisterschaft. 2016/2017 wurde er mit Krakow polnischer Meister. Bei all seinen Stationen war er stets Publikumsliebling.

HCL-Präsident Frank Kurz sagt dazu: „Wir sind sehr froh, dass sich in einer solchen personellen Notsituation ein Spieler wie Andrew McPherson spontan bereit erklärt hat, uns zu unterstützen.“ Er habe McPherson in einem persönlichen Gespräch die Hintergründe erläutert und dieser habe sofort zugesagt. „Er steht voll hinter unserem Weg, mit vielen jungen und einheimischen Talenten zu spielen und ist bereit, sich als Führungsspieler im Team einzubringen. Nachdem er vergangenen Sonntag ein Spiel beobachten konnte, war er von der Art und Weise, wie die Mannschaft spielt, sehr angetan.“

McPherson hat über 500 Erst- und Zweitligaspiele bestritten

Der frühere Publikumsliebling freue sich „wahnsinnig“, noch einmal aktiv im Hungerbachdome vor den Landsberger Fans spielen zu können, so Kurz. Diesen Wunsch habe der Spieler mit der Erfahrung aus 100 DEL-Spielen und über 450 Zweitligaspielen schon vor Jahren geäußert und jetzt, als er schon nicht mehr daran geglaubt habe, gehe dieser doch noch in Erfüllung. In seinen Spielen in der DEL und der 2. Liga gelangen McPherson 426 Scorerpunkte.

Vergangene Saison war er in Bremerhaven als Co-Trainer in der DEL engagiert und steht auch diese Saison als U9- und U11-Trainer in Bremerhaven mit auf dem Eis. Der HCL freut sich deswegen darüber, dass die die Pinguine Bremerhaven ihn für ein paar Wochen ausleihen. „Andrew ist diese Woche in Bremerhaven ins Teamtraining eingestiegen und meinte am Dienstag, dass er absolut bereit und heiß ist. Nächste Woche wird er in Landsberg eintreffen mit dem Team trainieren und dann am Donnerstag, 3. Oktober, beim Bayernliga-Auftakt sein erstes Spiel auf heimischen Eis bestreiten.“

Für den dauerhaften Ausfall von Stefan Kerber – er beendet aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere – wird weiterhin der Markt sondiert. (lt)

