Auf dem besten Weg zum Titel

Reisch genügt die Vizemeisterschaft nicht mehr

Drei Jahre hintereinander haben die Reischer Pistoleros in der höchsten Klasse im Gau Landsberg die Vizemeisterschaft geholt. Doch das soll nun nicht mehr genügen. Als verlustpunktfreier Halbzeitmeister (10:0) bei zwei Zählern Vorsprung vor Denklingen (8:2) und der mit Abstand besten Ringzahl greifen sie nun nach dem Gesamtsieg.

Mit dem Saisonrekord von 1463 Ringen haben sie im Abschlusshit der Vorrunde gegen Denklingen ihren Führungsanspruch deutlich unterstrichen. Die einzige Niederlage handelte sich das Reischer Quartett ausgerechnet bei Schlusslicht Thaining ein. Dichtes Gedränge herrscht in der Gauoberliga im Kampf um den Klassenerhalt. Neben Thaining starten auch Ludenhausen, das sich gegenüber dem Vorjahr mächtig steigern konnte, Pflugdorf und Asch mit 4:6 Zählern in die Rückrunde. Für Spannung ist damit ab Anfang Januar zur Genüge gesorgt.

In den nachfolgenden Klassen trumpft vor allem der Unterbau des Bundesligisten Scheuring groß auf. Die dritte und die vierte Garnitur dominieren die Gauliga Nord und die A-Nord geradezu nach Belieben. Und Neuling ScheuringV führt in der B-Nord die Tabelle an.

Nach dem Wechsel der Geschwister Schupper zum Bayernligisten Scheuring II hat sich Schwifting aus dem Bezirk zurückgezogen. In der Gauliga Süd ist als verlustpunktfreier Herbstmeister ein beachtlicher Neustart gelungen. Mit weißer Weste genießt auch Hofstetten (A-Süd) die Halbzeitpause. Besonders stark verbessert hat sich das Führungsquartett der B-Süd.

Eine Doppelführung in der Einzelwertung verbucht Reisch. Michael Lechle hat einen deutlichen Vorsprung vor seinem Schützenmeister Tino Fillinger, der sich von Rang sieben auf Platz zwei verbesserte. Absoluter Senkrechtstarter in der Spitzengruppe ist Sebastian Düringer als Dritter. Vergangene Saison lag der Pflugdorfer noch auf Rang 15. Beste Frau ist Sophia Seibert aus Schwifting. (fü)

Einzelwertung/Gauoberliga: 1. Michael Lechle, Reisch, 371,4; 2. Tino Fillinger, Reisch, 367,0; 3. Sebastian Düringer, Pflugdorf, 366,75; 4. Tobias Reizele, Ludenhausen, 366,0; 5. Helmut Förstle, Reisch, 365,6; 6. Michael Zeller, Denklingen, 364,0; 7. Maximilian Brosselt-Guggemos, Ludenhausen, 362,8; 8. Tobias Ströbele, Thaining, 362,6; 9. Thomas Sing, Denklingen, 362,4; 10. Daniel Marquart, Pflugdorf, 359,8;

Gauliga: 1. Werner Franz, 365,25; 2. Marco Balg, bd ScheuringIII, 364,4; 3. Korbinian Sepp, Pürgen, 362,2; 4. Werner Ettner, Stoffen II, 360,75; 5. Sophia Seibert, Schwifting, 359,8; 6. Stefan Pohl, Schwifting, 357,8; 7. Volker Schmitt, Geltendorf, 357,8; 8. Sebastian Hofmann, Pürgen 357,0;

A-Klasse: 1. Wolfgang Sanktjohanser, FSG Landsberg, 362,8; 2. Peter Huber, Walleshausen, 362,25; 3. Thomas Sailer, Scheuring IV, 361,6; 4. Fabian Maisterl, Scheuring IV, 361,25; 5. Manfred Schönwerth, Weil, 356,0;

B-Klasse: 1. Michael Heckel, Kaltenberg, 361,5; 2. Robert Stork, Stadl, 357,8; 3. Holger Meier, Schwabhausen II, 351,8.

