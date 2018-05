17:51 Uhr

Aufatmen in Kaufering und Penzing Lokalsport

Der FC Penzing feiert den Klassenerhalt in der Bezirksliga Oberbayern. Ebenso der VfL Kaufering im Bereich Schwaben.

Auch nächste Saison spielen der VfL und der FCP in der Bezirksliga. Am letzten Spieltag retten sich beide Klubs in ihren jeweiligen Ligen.

Von Dominic Wimmer

Es war eigentlich nur noch Formsache. Aber dennoch haben der VfL Kaufering in der Bezirksliga Schwaben und der FC Penzing in der Bezirksliga Oberbayern am letzten Spieltag mit entsprechenden Ergebnissen den Klassenerhalt gefeiert.

Kaufering gewann beim Tabellenfünften Viktoria Augsburg mit 3:2 und belegt am Ende Rang zwölf, den ersten Nichtabstiegsplatz. Damit wurde Trainer Christian Ziegler zum Abschied von seinem Team mit drei Punkten beschenkt. Ziegler trainiert nächste Saison den A-Klassisten SV Hurlach.

Ein 0:0 bei Herakles München reichte den Penzingern zum Klassenerhalt. 34 Punkte bedeuten Platz zehn in der Abschlusstabelle - zwei Zähler vor dem Relegationsplatz.

