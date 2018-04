Auftakt nach Maß für den X-Press

vor 34 Min.

Der Landsberg X-Press feierte zum Auftakt in die Regionalliga vor rund 700 Zuschauern einen 50:20-Heimsieg gegen die Passau Pirates.

Von Margit Messelhäuser

Der Auftakt ist den Landsberger Footballern perfekt gelungen – auch wenn es zum Schluss noch eine Schrecksekunde gab: Christoph Kieß blieb 30 Sekunden vor Schluss bewusstlos auf dem Feld liegen.

Zur Sicherheit wurde ein Krankenwagen gerufen, der Kieß ins Landsberger Klinikum brachte. Am Sonntag konnte Harald Göbel, Zweiter Vorsitzender des X-Press, Entwarnung geben: Die Untersuchung war ohne Befunde. Und so konnte man den klaren 50:20-Sieg gegen die Passau Pirats vor rund 700 Zuschauern im Landsberger Sportzentrum auch gebührend feiern. Trotzdem musste Kieß vorsorglich einen Tag in der Klinik bleiben.

Ein Neuzugang darf durchmarschieren

Es war ein Start-Ziel-Sieg für die Landsberger: Variabel im Angriff und mit einer sehr aufmerksamen Verteidigung hatte der X-Press den Regionalliga-Aufsteiger jederzeit im Griff. Nachdem den Gästen der Kick-off misslungen war und Landsberg in Ballbesitz kam, benötigten die X-Men nur drei Spielzüge zu ihrem ersten Touchdown. Den Zusatzpunkt holten die Landsberger auch noch und führten mit 7:0. Zwar gelang den Gästen der Ausgleich, doch die Landsberger legten gleich noch mal nach und führten nach dem ersten Viertel bereits mit 29:7.

