Triathleten erfolgreich

Medaillen für Langwieser und Wimmer bei der bayerischen Meisterschaft

Mit zwei Medaillen sind die Triathleten aus dem Landkreis Landsberg von der bayerischen Meisterschaft aus Lauingen (Landkreis Dillingen) zurückgekehrt. Dort gingen Bayerns beste Ausdauersportler über die Olympische Distanz an den Start. Mit Simon Langwieser und Jens Boas (beide Triteam Schongau) gingen zwei Landsberger an den Start, mit Dominic Wimmer ( Post SV Weilheim) ein Dießener.

Der Auwaldsee vor den Toren Lauingens bildete den perfekten Rahmen für die Auftaktdisziplin. Die 1500 Meter Schwimmen mussten in zwei Runden absolviert werden. Simon Langwieser legte – wieder einmal – die schnellste Schwimmzeit des Tages hin (19:05 Minuten). Der 21-Jährige hatte in der Woche zuvor die Sprintdistanz in Oberschleißheim gewonnen und war auf der rund 36 Kilometer langen Radstrecke in Lauingen lange Zeit in Führung.

Boas und Wimmer verließen als 20. beziehungsweise 28. im insgesamt 106 männliche Starter umfassenden Feld das Wasser. Die beiden lagen nach dem Radfahren an Position 19 und 20, während Langwieser als Drittplatzierter noch ein Wörtchen ums Gesamtpodium mitreden wollte.

Die elf Laufkilometer rund um den Auwaldsee führten über geschotterte Waldwege und waren nicht gerade für neue Bestzeiten gemacht. Als Sechster des Gesamtfeldes und Vierter bei der bayerischen Meisterschaft legte Simon Langwieser mit 1:57:51 Stunden eine beachtliche Zeit hin. In der Altersklasse M20 durfte er sich als bayerischer Meister feiern lassen. Für das Podium reichte es auch bei Dominic Wimmer. Er war beim Landgang nach der ersten Schwimmrunde auf eine Glasscherbe im Uferbereich getreten und hatte eine stark blutende Wunde am Fuß, die ihm auf den letzten Laufkilometern zu schaffen machte. Mit 40 Sekunden Rückstand hinter dem Zweiten in der Altersklasse 35-39 durfte er sich immerhin noch über Bronze freuen (2:07:18 Stunden).

Jens Boas, der nach einem Sturz vor einigen Wochen beim Wettkampf am Wörthsee noch etwas gehandicapt war, schaffte es in der Klasse 30-35 auf Platz fünf (2:12:08 Stunden). (lt)