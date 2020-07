vor 33 Min.

Bader-Duo für MTV

Dießen bekommt in der Corona-Pause noch mal Verstärkung

Von Thomas Ernstberger

Heute so – und morgen alles ganz anders. Von diesem Corona-Zeiten-Motto können auch die Fußball-Frauen des MTV Dießen ein Lied singen. Am Montag startete das Landesligateam von Trainer Nico Weis offiziell in die Vorbereitung auf den zweiten Teil der unterbrochenen Saison 2019/20. Schon für Sonntag war der erste Test gegen Bayernligist FC Stern München geplant. Dann hieß es zuerst nein – und jetzt darf doch gespielt werden.

Der Coach und viele seiner Damen erfuhren die gute Nachricht auf dem Weg zum Training. Große Freude bei Nico Weis: „Wir waren am Dienstag vollkommen schockiert. Jetzt sind wir sehr erleichtert und freuen uns riesig auf das Spiel.“ Der Test gegen den FC Stern (17 Uhr) ist das erste Spiel für die MTV-Damen seit dem 8. März (2:1-Sieg gegen FCA) – allerdings findet es auch ohne Zuschauer statt.

Doch für die MTV-Damen hat die Corona-Krise auch eine gute Seite. Weis kann in der Rückrunde auf die „doppelte Bader-Power“ bauen. Winter-Neuzugang Caro Bader, die ihr in den USA begonnenes Studium in Kürze in Norwegen fortsetzen wollte, verzichtet aufgrund der Pandemie auf die Reise nach Skandinavien. Die 22-Jährige aus Breitbrunn erzählt: „Ich studiere zwar an der norwegischen Uni – aber online von zu Hause aus.“

Erleichterung beim Trainer, zumal Caro ihre große Schwester Veri überzeugt hat, ebenfalls für den MTV aufzulaufen. Statt keiner Bader also ein Bader-Doppel im Dießener Dress. „Caro war der Ansporn, fünf Jahre nach meinem letzten Spiel noch einmal anzufangen. Ohne Caro wäre ich sicher nicht hier. Ich freue mich total auf unser erstes gemeinsames Spiel“, erzählt die 26-Jährige, die in Wien Betriebswirtschaft studiert hat und jetzt einen Job in München sucht. Sie sieht ihrer Schwester zum Verwechseln ähnlich: „Wir werden immer wieder für Zwillinge gehalten. Und wenn jetzt ein Bericht über uns erscheint, werden die Leute wieder rätseln: Wer ist wer? Wir haben ein super Verhältnis und sind unzertrennlich – wie Zwillinge“, verrät die ältere, aber vier Zentimeter kleinere Bader-Schwester, die wie Caro am liebsten im Mittelfeld spielt. Ihre ersten Eindrücke vom MTV? „Eine coole Truppe, nette Mädels und ein super Trainer.“

Der gibt das Kompliment zurück: „Die Veri hat sich vom ersten Moment an voll in die Mannschaft integriert. Sie ist ein total offener Typ und hat mit ihrer netten Art sofort die Herzen erobert. Außerdem ist sie technisch ein ganz feiner Kicker.“ Weis ist sicher: „Der Kader ist personell und qualitativ wieder richtig gut besetzt. Mit den Bader-Schwestern und Kathi Hack, die jetzt endlich spielberechtigt ist, haben wir drei tolle Verstärkungen bekommen.“ Beste Voraussetzungen für den Kampf um den Klassenerhalt also...

Am Sonntag gegen FC Stern, am Mittwoch beim TSV Neuried, am 9. August gegen FC Augsburg. Trainingslager vom 7. bis 9. August in Biberwier (Tirol).

