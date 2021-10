Basketball

vor 18 Min.

Basketball: HSB Landsberg ist auf Wiedergutmachung aus

Plus Nach dem misslungenen Saisonstart geht es für die Landsberger Basketballer in der Bayernliga nun zu Heising-Kottern. Ein Blick in die Vergangenheit macht Hoffnung.

Von Margit Messelhäuser

Einen katastrophalen Auftakt legten die Landsberger Basketballer in der Bayernliga hin. Am Samstag geht es für das Team von Coach Tom Oertel nun zu Heising-Kottern und da kann es nur eins geben: Noch mal in die Saison starten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen