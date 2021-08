DJK Landsberg: „Die Chemie im Team muss stimmen“

Plus Der neue Herren-Trainer der Landsberger Basketballer hat klare Vorstellungen, wie es mit dem Bayernliga-Team weitergehen soll. Er bringt auch viel Erfahrung aus der Regionalliga II mit.

Rechtzeitig zum Start in die Vorbereitung haben die Basketballer der DJK Landsberg einen neuen Trainer für die Bayernliga-Herren gefunden. Tom Oertel übernimmt das Amt und hat im Gespräch mit dem LT über seine Vorstellungen und Ziele gesprochen.