Basketball

vor 8 Min.

Landsberger stellen sich gegen Entscheidung des Basketballverbands

Plus Widersprüchliche Entscheidungen des Bayerischen Basketballverbands zum Spielbetrieb in der Corona-Pandemie sorgen für Frust. Landsberg zieht Konsequenzen.

Von Christian Mühlhause

Es sind unsichere Zeiten in Sport wegen der Corona-Pandemie. Hinter den Spieltagen stehen Fragezeichen und zahlreiche Partien müssen wegen positiven Fällen verschoben werden. Ein ungewöhnliches Hin und Her gab es diese Woche bei den Basketballern und das stieß den Verantwortlichen in Landsberg sauer auf.

