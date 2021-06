Basketball

17:59 Uhr

Leonie Fiebich erfährt im Internet von ihrem Verkauf

Plus Basketballspielerin Leonie Fiebich aus Landsberg sollte in der nächsten Saison in Los Angeles spielen. Aus den USA kommen aber irritierende Neuigkeiten.

Von Margit Messelhäuser

Manchmal kommt es einfach ganz anders als geplant: Eigentlich wollte die Landsberger Basketballerin Leonie Fiebich in diesem Jahr mit der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft antreten, gleichzeitig wäre ihr Wechsel in die USA zum Team von Los Angeles vorgesehen. Nichts davon wird passieren und dennoch steht eine große Veränderung an.

