Schwach verteidigt

Landsberg tritt mit kleinem Kader bei Bayernligaspiel in Neuötting an

Wenn 85 Punkte nicht zu einem Sieg reichen, dann stimmt mit der Abwehr etwas nicht – und genau so war es beim Team Heimerer Schulen Basket Landsberg. In Neuötting kassierten die Landsberger nach zwei Siegen in Folge wieder eine Niederlage in der Basketball-Bayernliga. Allerdings stand das Spiel für die Landsberger unter keinem guten Stern.

Es war ein sogenanntes Vier-Punkte-Spiel für die Landsberger: Mit einem Sieg wäre man bis auf Platz fünf in der Tabelle geklettert. Doch schon vor Beginn war klar: Es würde ein ganz schweres Stück Arbeit werden: Vier Spieler aus dem zuletzt siegreichen Team fielen aus. Trainer Tom Oertel trat mit nur neun Spielern an, darunter zwei U20-Spieler.

Die Hausherren hatten den besseren Start und lagen nach fünf Minuten schon 16:9 vorne. Eine Auszeit der Landsberger zeigte Wirkung: Kurz übernahm HSB die Führung, das erste Viertel endete aber 26:24 für Neuötting. In der Defense ließ man zu viele einfache Punkte zu, und das sollte sich durch das gesamte Spiel ziehen. Auch ins zweite Viertel starteten die Hausherren besser, nutzten die Unachtsamkeiten in der Landsberger Defense und zogen Punkt für Punkt davon – zur Halbzeit lag HSB 48:54 zurück.

Obwohl sich die Landsberger für die zweite Halbzeit viel vorgenommen hatten – es lief einfach nicht. Vorne vergab man zu viele Chancen, und hinten machte man es den Gastgebern zu leicht. So zog Neuötting bis zur Mitte des Viertels wieder auf zwölf Punkte davon. Mehr ließ Landsberg nicht zu, kam aber auch nicht mehr näher ran (65:77).

Auch im Schlussviertel wurde das Team von Tom Oertel kalt erwischt. Neuötting zog auf 16 Punkte weg, Landsberg kämpfte, aber nun machte sich der Kräfteverschleiß bemerkbar. Mit 102:85 fuhr Neuötting einen ungefährdeten Sieg ein.

Komplett hätte das HSB-Team gute Chancen auf zwei Punkte gehabt, doch so bleibt als positives Fazit, dass 85 Punkte ein sehr guter Wert ist, und auch die beiden U20-Spieler zeigten eine gute Leistung. (lt)

HSB: F. Böhm (2), N. Brakel (25), Geiger (5), Hornung (12), Klocker (8), Matosevic (21), Schumacher (3), Wais (2), Welz (7).