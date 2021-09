So lang war die Saison für die Basketballer noch nie

Plus Das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg startet in die neue Bayernligasaison. Diesmal gilt es ein Mammutprogramm mit vielen Unbekannten zu absolvieren.

Gerade mal ein Spiel konnten die Landsberger Basketballer in der Saison 2019/20 absolvieren, dann machte die Corona-Pandemie allem ein jähes Ende. Nach einem Jahr Pause geht es nun am Samstag wieder los. Vor den Basketballern liegt aber nicht nur eine lange Saison, sondern auch eine mit vielen Fragezeichen.