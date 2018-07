Bauvorhaben Brudergasse: Schluss mit den Gerüchten

Die Stadt braucht neue Wohnungen. Doch ein Vorhaben in der Brudergasse wird einfach nicht fertig. Jetzt muss eine neue Lösung her. Die Kosten für den Denkmalschutz muss in diesem Fall wohl allein der Bauherr tragen. Rechtlich ist das in Ordnung, aber gibt es hier nicht andere Möglichkeiten, fragt LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Endlich hat die Gerüchteküche rund um das Bauobjekt Brudergasse und Vorderanger mal ein Ende. Joachim Feller hat das Schweigen des Bauherren gebrochen, und das ist gut so. Dass die Bürger an einer Baustelle mitten in Landsberg, bei der so wenig voran geht, und auch noch Skelette aus dem 18. Jahrhundert gefunden wurden, großes Interesse zeigen, das war klar. Schlimm ist dagegen, was alles so an Gerüchten zu hören war. Und an Verdächtigungen.

Vieles ist noch unklar

Auch jetzt ist vieles noch unklar, und so manch einer bedauert vor allem die Käufer, die nun so lange auf ihre Wohnungen warten müssen. Dass der Bauherr 800.000 Euro für den Denkmalschutz (alleine) zahlen muss, ist bitter, aber so im Gesetz geregelt. Denn der alte Friedhof ist ein Bodendenkmal. Und, so die Denkmalschützer, wer in der Nähe eines alten Friedhofes baut und es zerstört, muss mit solchen Funden rechnen.

Gibt es keine Ausnahmen?

Allerdings sollten Freistaat und Denkmalschutz sich überlegen, ob eine solche Regelung immer ohne Ausnahme gelten muss, und es nicht doch Zuschüsse vom Freistaat geben kann. Als 1804 der alte Friedhof neben der Landsberger Stadtpfarrkirche geschlossen wurde und dort später ein Marktplatz entstand, hat man wohl kaum einen derartigen Aufwand bei den Ausgrabungen betrieben. Damals war die Stadt der Bauherr für den Markt am jetzigen Hellmairplatz, jetzt ist es ein privater Bauherr. Macht das Sinn? Beide Friedhöfe waren aufgelassen und das Interesse an der Ausgrabung, Untersuchung und Konservierung hat ja vor allem der Freistaat Bayern. Momentan gilt aber wie immer: Gesetz ist Gesetz.

Themen Folgen