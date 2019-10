Bayernliga: Die Landsberger Basketballer zittern sich zum Sieg

Plus Im ersten Heimspiel der neuen Bayernliga-Saison deklassieren die Landsberger die SG Heising/Kottern. Doch im dritten Viertel kommt es zu einem katastrophalen Einbruch.

Der erste Sieg in der neuen Bayernliga-Saison ist den Landsberger Basketballern gelungen - aber wie. Die Partie gegen Heising/Kottern sah zunächst nach einem Selbstläufer aus: 32:9 führte das Team Heimerer Schulen schon nach dem ersten Abschnitt. Aber nach einem jähen Einbruch im dritten Viertel begann das große Zittern.

Mit der SG Heising/Kottern hatte man eigentlich einen „Aufbau-Gegner“ erwartet, doch es kam anders. Am Ende aber durften sich die Gastgeber dann doch noch über einen knappen 74:70-Sieg freuen. Für die Landsberger spricht, dass sie im Gegensatz zu den Gästen in der entscheidenden Phase die Nerven behalten haben und so ist der Sieg auch verdient.

War der Vorsprung zu groß?

Anfangs schien es ein Selbstläufer zu werden: Schnell führte das Team Heimerer Schulen mit 12:0, erst nach gut drei Minuten gelang den Gästen der erste erfolgreiche Korbwurf. Landsberg stand sehr gut in der Defensive und punktete regelmäßig. Beim 32:9 nach dem ersten Viertel schien die Partie schon entschieden. Vielleicht war der Vorsprung zu groß, denn im zweiten Abschnitt waren die Gastgeber nicht mehr so konzentriert und die SG kam zur Pause auf 29:46 ran. Da die Gäste jedoch viele freie Würfe vergaben, schien es ein komfortabler Vorsprung für das Team von Coach Ryan Broker zu sein.

Immer wieder war Townsend frei

Ein Irrtum, denn die SG startete gleich mal mit einem 10:0-Lauf ins dritte Viertel – und bei Landsberg lief nichts mehr zusammen. Vorne brachte man den Ball nicht unter und in der Abwehr wurde immer wieder Cedric Townsend übersehen, der für die SG punktete. Was nach dem Beginn keiner vermutet hatte: Ins letzte Viertel ging es mit einem 59:59-Gleichstand.

Die Gäste sahen die Chance auf die ersten Punkte, doch sie waren übermotiviert: Townsend leistete sich ein unsportliches Foul, dann gab es noch ein technisches Foul und HSB führte wieder 67:61. Die Gäste blieben allerdings dran und gingen knapp drei Minuten vor Ende mit 70:67 sogar erstmals in Führung. Aber HSB behielt die Nerven. Man ließ Townsend, der trotzdem insgesamt 26 Punkte erzielte, nicht mehr aus den Augen und nun gelangen vorne auch wieder die Würfe. 33 Sekunden vor Schluss lag HSB wieder 74:70 vorne, die Gäste vergaben ihren Drei-Punkte–Wurf und der erste Saisonsieg war geschafft. (mm)

HSB: Hornung (13), P. Brakel (12), Matosevic (10), Dressler (9), Klocker (8), Mayr (8), N. Brakel (6), Geiger (3), Schmid (3), R. Welz (2)