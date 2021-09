Fußball: Beim TSV Landsberg ist die Erleichterung riesengroß

Plus Der TSV Landsberg gewinnt das Bayernligaspiel in Gundelfingen. Fast fällt wieder kurz vor Schluss der Ausgleich. Rot-Sünder Alexander Benede macht sein Versprechen wahr.

Die Erleichterung war Spielertrainer Muriz Salemovic anzumerken: Mit dem 1:0-Sieg in Gundelfingen sollten die Bayernliga-Fußballer des TSV die Pechsträhne beendet haben. Und von Salemovic gibt es große Anerkennung für Rot-Sünder Alexander Benede, der mit der Mannschaft nach Gundelfingen gefahren war und diese tatkräftig unterstützte.