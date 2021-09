Fußball: Die Siegesserie des TSV Landsberg reißt

Plus Der TSV Landsberg tut sich beim Kellerkind Hallbergmoos schwer. Am Ende reicht es für den Fußball-Bayernligisten noch für einen Punkt.

Vier Siege in Folge haben die Landsberger Bayernliga-Fußballer zuletzt eingefahren. Ausgerechnet beim Kellerkind VfB Hallbergmoos ist die Serie gerissen. Immerhin gab es noch einen Punkt für den TSV und damit verteidigt er auch den zweiten Platz in der Tabelle.