Bayernliga

18.09.2021

Fußball: Landsbergs Rot-Sünder Benede spricht Klartext

Plus Für Landsbergs Neuzugang Alexander Benede läuft es bislang gar nicht rund. Erst gibt es für sein Team in der Fußball-Bayernliga zwei Niederlagen, dann kassiert er Rot. Er ist nicht der Einzige, der deshalb in Gundelfingen fehlen wird.

Von Margit Messelhäuser

Alexander Benede ist ein Mann der klaren Worte: „Das war total bescheuert“, kommentiert er sein Foul im Spiel gegen Kottern, das zur Roten Karte geführt hat. Man merkt dem 32-jährigen Fußballer an, wie zerknirscht er ist. Und es droht ihm auch eine verhältnismäßig lange Sperre. In Gundelfingen, am Samstag ab 15 Uhr, will er sein Team dennoch unterstützen.

