Fußball: TSV Landsberg nimmt dritten Anlauf zum ersten Sieg

Der TSV Landsberg erwartet am Samstag ab 13 Uhr den FC Ismaning. Es gibt eine Hiobsbotschaft für den Gastgeber.

Zwei Spiele – zwei Unentschieden: Am Samstag nehmen die Fußballer des TSV Landsberg den dritten Anlauf, um den ersten Sieg in der neuen Bayernligasaison einzufahren. Aber auch der Gast aus Ismaning ist noch ungeschlagen und die Landsberger haben eine erneute Hiobsbotschaft zu verkraften.

Was war das für ein Spiel bei Schwaben Augsburg: Praktisch erst vor dem Anpfiff fiel Dennis Hoffmann beim TSV verletzt aus und Luca Wollens kam wegen eines Verkehrsunfalls zu spät. Nach einer völlig verkorksten ersten Halbzeit und 0:2-Rückstand erreichten die Landsberger trotzdem noch ein 2:2. „Die Moral zeigt, dass es in der Mannschaft stimmt“, sagt Spielertrainer Muriz Salemovic.

Was noch zu einem guten Saisonstart fehlt

Jetzt sei es aber an der Zeit, den ersten Sieg einzufahren: „Mit fünf Punkten nach drei Spielen wäre uns der Start geglückt“, so Salemovic. Allerdings kommt mit Ismaning eine sehr spielstarke Mannschaft. „Ich habe das 0:0 gegen die Löwen gesehen, das ist gegen diese Mannschaft schon ein gutes Ergebnis“, so der Landsberger Spielertrainer. „Ismaning spielt auch aggressiv gegen den Ball, ich erwarte am Samstag ein gutes Spiel.“

Und hoffentlich keine Überraschungen mehr so kurz vor Anpfiff. „Aber eine schlechte Nachricht gibt es schon, David Anzenhofer hat sich vermutlich einen Muskelfaserriss zugezogen. Wenn kein Wunder passiert, fällt er aus.“ Immerhin kann das Spielertrainerduo Salemovic/ Hutterer diesmal noch reagieren. Spielbeginn ist um 13 Uhr.

